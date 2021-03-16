AKP'li belediye borçlarını kapatmaları için çalışanlarına ihtarname gönderdi; kapatılmazsa iş sözleşmeleri feshedilecek

Sakarya’nın AKP’li Karasu Belediyesi, borcu nedeniyle icra takibine düşen çalışanlarına 6 ay içinde borçlarını kapatmaları için ihtarname gönderdi. Aksi takdirde çalışanların iş akitlerinin feshedileceğini bildiren Belediye, “borç yükünün çalışanın iş verimini düşürmesini” buna gerekçe olarak öne sürdü. Bu duruma tepki gösteren CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, “Bu vicdansız kararı kınıyoruz; bu insanlar için de Allah'tan bir nebze akıl, fikir, vicdan diliyoruz” dedi.
Edinilen bilgiye göre 22 Ocak'ta Sakarya’nın AKP’li Karasu Belediyesi borcu nedeniyle icra takibine düşen çalışanlarına 6 ay içinde borçlarını kapatmamaları durumunda iş akitlerinin feshedileceğine dair ihtarneme gönderdi. Belediyenin bu kararı tepki çekerken konu TBMM gündemine de taşındı.
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda belediyeyi eleştirerek şunları söyledi:
“Sakarya Karasu ilçe Belediyesi, borcu icra takibine düşen çalışanlarına ihtarname göndererek altı ay içinde borçlarını kapatmamaları durumunda iş akitlerinin feshedileceğini bildirmiştir. Gerekçeleri borç yükünün çalışanın iş verimini düşürmesiymiş. AKP yönetimindeki Karasu Belediyesi zor şartlardan geçtiğimiz ekonomik sorunlarla uğraştığımız bir dönemde bu kararı alırken, insanlara bu evrakları gönderirken bir vicdan muhasebesi yapması gerekir. Pandemi sürecinde milyonlarca vatandaşımız icralık oldu, milyonlarca vatandaşımız kuru ekmeğe muhtaç oldu. Bu vicdansız kararı kınıyoruz; bu insanlar için de Allah'tan bir nebze akıl, fikir, vicdan diliyoruz.” (ANKA)