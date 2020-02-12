AKP'li belediye borçlarına karşı çok sayıda daire verecek; CHP tepkili: "Sata sata bitiremediler"

AKP’li Esenler Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim ve vergi borçlarına karşılık Ömür İstanbul projesinde kendisine ait çok sayıda daireyi vermeyi planlıyor. Esenler Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Kemal Şahin, “Kentsel dönüşüm için yaptığınız konutları şimdi SGK borcunu ödeyemediğiniz için veriyorsunuz. Sata sata Esenler’i bitireceksiniz” dedi.

Esenler Turgut Reis Mahallesi’nde 10 bin metrekare arsa üzerine kentsel dönüşüm projesi olarak yapılan Ömür İstanbul, Tekstilkent, Giyimkent, İSTOÇ ve hal gibi ticaret merkezleri ile İstanbul’un iki önemli ulaşım aksı olan E-5 ve TEM otoyollarının tam ortasında yer alıyor. Proje, Esenler Belediyesi’nin şirketi ESKON AŞ ve Efitaş İnşaat ortaklığıyla yapıldı. Projede ESKON AŞ’ye ait daireler bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Esenler Belediyesi ilçe meclis gündemine gelen bu projedeki dairelere ilişkin teklif tartışma yarattı. Teklifte “kentsel dönüşüm alanında kullanılmak, SGK prim borçlarına veya vergi borçlarına karşılık ilgili kurumlarla mahsuplaşmak (borcunu alacağından düşmek) yolu ve devir yapmak amacıyla mülkiyeti ESKON AŞ’ye ait 20 dairenin satın alınması” talep edildi.

CHP’li meclis üyesi Kemal Şahin, teklife itiraz ederek “Kentsel dönüşüm amaçlı kullanacağınızı söyleyerek, kamu yararından bahsederek 17 bin 500 metrekare inşaat alanına 55 bin metrekare inşaat yapılmasını sağladınız. Geldiğimiz noktada ESKON’dan daire satın alıp aldığınız daireleri de SGK prim borçlarımıza karşılık ilgili kurumlarla mahsuplaşacağımızı söylüyorsunuz. Daha yeni SGK prim borcumuza karşılık Oruç Reis Mahallesi’ndeki eğitim alanı olan taşınmazı devir yetkisi aldınız. Korkumuz sata sata Esenler’i bitirecek olmanız" dedi.

Teklif, CHP’li meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.