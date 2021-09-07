AKP'li belediye başkanından sözleşmeli işe alınan 18 kişinin kimliğini soran CHP'li üyeye: İstersem oğlumu, istersem kızımı çalıştırırım

Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sözleşmeli alınan 18 kişinin kimliğini soran CHP Meclis Üyesi Mithat Ertaş’a “Ben istersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım, istersem senin yeğenini çalıştırırım. Ben istediğimle çalışırım” dediği belirtildi.

Mersin'in AK Partili Akdeniz Belediyesi'nin yapılan meclis toplantısında kuruma 2.5 yılda alınan 18 sözleşmeli personel tartışması yaşandı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Şen'in haberine göre, CHP'li Meclis Üyesi Mithat Ertaş belediyedeki incelemesini tamamlayan mülkiye müfettişinin raporunda yer alan tespitleri aktararak “İhtisas komisyonları raporları web sitesinden yayınlanmıyor. Belediye başkanı görevde olduğu sürede 18 sözleşmeli personel almış ve sözleşmeli personel sayısı 35 olmuş. Belediyede şehit yakını ve gazi istihdamında eksiklikler var. 2019 ve 2020 yıllarında personele ikramiye verilmemiş. 2021'de sadece 2 personele ikramiye verilmiş. Ayda ortalama 100 kez doğrudan temin usulüyle ihaleye çıkılmış. Doğrudan teminlerin büyük kısmı aynı mallarla ilgilidir” dedi.

Ertaş, “Sözleşmeli personelin genelde torpilli kişiler olduğu yönünde bir algı vardır. Biz de bu 18 sözleşmeli personelin kim olduğunun, neden alındığının açıklanmasını istiyoruz. Neden sadece 2 personele ikramiye verildiğini de merak ediyoruz” diye sordu.

Gültak: Ben istediğimle çalışırım

Gültak, 2,5 yıl içinde 18 sözleşmeli personel almasını ise şöyle savundu:

“Ne torpili? Sözleşmeli personel idarenin yetkisindedir. Ben istersem oğlumu çalıştırırım, istersem kızımı çalıştırırım, istersem senin yeğenini çalıştırırım. Ben istediğimle çalışırım. Sizin istediklerinizle çalışmak zorunda değilim. Biz hiç olmazsa sözleşmeli personel alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi gibi işçi çıkarmıyoruz.”