"AKP'li belediye başkanı, yol için kavga ettiği vatandaşa ateş etti" iddiası

Ardahan’ın Göle ilçesi Köprülü Belediye Başkanı AKP'li Yücel Akkoç, kendisinden talepte bulunan Gökmen Özyıldırım isimli kişiyle tartışma yaşadı.

Birgün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre belediye binası önünde Yücel Akkoç’la karşılaşan Gökmen Özyıldırım, evinin bulunduğu bölgedeki yol sorunundan bahsetti. Akkoç, iddiaya göre “Ben senin için yol falan yapmam senin akrabaların sosyal medyada beni eleştiriyor. Ben bu topluma hizmet falan etmem" diyerek Özyıldırım’a tepki gösterip hakaret etti.

Hakaret sonrasında Gökmen Özyıldırım’ın elindeki sopayla Akkoç’a vurdu. Çıkan kavgada Akkoç'un Gökmen Özyıldırım’a silah çekerek bir el ateş ettiği öne sürüldü.

Gözaltına alındı, işlem yapılmadı

Mermi Özyıldırım’a isabet etmeyerek belediyenin binasının kapısının camına isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Akkoç’u gözaltına alarak karakola götürdü.

Jandarma karakolunda alınan ifadelerin ardından Yücel Akkoç hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakılırken, Gökmen Özyıldırım ve olayla bağlantısı olmayan Özyıldırım ailesinden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Geceyi gözaltında geçiren Gökmen Özyıldırım ve aile bireylerinin ifadeleri ve kamera kayıtları bulunmasına rağmen hiçbir olay yeri incelemesi yapılmadığı ve kamera kayıtlarının savcılık tarafından izlenmediği öne sürüldü.

Tutuklanmaya sevk edilen Gökmen Özyıldırım ve aile bireyleri dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özyıldırım ailesinin avukatı delillerin incelenmesi ve ifadelerin dikkate alınması için itirazda bulundu.

Baro Başkanı: Kamera kayıtları var

Gökmen Özyıldırım’ın aynı zamanda avukatı olan Ardahan Baro Başkanı Avukat Osman Nuri Yıldız, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Ceza kanunda kişilerin sorumsuzluğunu düzenleyen bir kısım maddeler vardır. Ama belediye başkan olması ceza almayacak diye bir madde yok. Burada müvekkilime işlem yapılması normal. Hakaret sonrası belediye başkanına vurmuş. Başkan ise hakaret ettiği ve adam öldürmeye adam öldürmeye teşebbüs ettiğine dair kamera kayıtları var. Bu yapılırken belediye başkanına yasal işlem yapılmaması adaletin üstüne siyasi bir gölge düştüğü noktasında tereddüde yol açıyor” dedi.

Son yerel seçimlerde CHP Köprülü Belediye Başkan Adayı olan Engin Sarıkaya ise, başkan Yücel Akkoç’un göreve geldiği günden beri yaşanan olayların bununla sınırlı olmadığını, beldenin isminin kamuoyunda bu tür olaylarla anılmasının vahim olduğunu belirtti.

Sarıkaya, “Geçtiğimiz günlerde belediye meclis üyesi Özkan Tahtacı’ya toplantı esnasında saldırarak bardak fırlatması, belediye binasına sokmamakla tehdit etmesi üzerine Göle adli makamlarınca meclis üyemize koruma tahsis edilmiştir. Ancak Sayın Belediye Başkanı arkasındaki iktidar gücünü kullanarak sözde yönettiği toplumu baskılamakta ve Köprülü’de terör estirmektedir. Her gün başka bir vatandaşı tehdit etmekten geri kalmayan başkan bugün de devletin makamında bir vatandaşımıza kurşun sıkma cüretinde bulunmuştur. Şans eseri can kaybı olmayan bu vahim olayda kararı yüce adaletimizin ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” diye konuştu.