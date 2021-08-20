AKP’li belediye başkanı, parke taşı ihalesini, cezaevinde birlikte yargılandığı arkadaşının oğluna verdi

Batman’ın Gercüş ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Gündüz Günaydın’ın parke taşı ihalesini 2002’de boru hattından kaçak petrol çektikleri iddiasıyla birlikte yargılandıkları cezaevi arkadaşının oğluna verdiği ortaya çıktı.

AKP’li Gercüş Belediye Başkanı Günaydın ve Nuri Gezer hakkında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Petrol Boru Hattından Hırsızlık” suçundan 2002’de dava açıldı. Olayla ilgili Gündüz Günaydın ve Nuri Gezer’in de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Bir süre tutuklu kalan iki arkadaş daha sonra yargılama sürecinde tahliye edildi. Haklarında “Boru hattından hırsızlık” suçlamasıyla dava açılan 9 sanık yargılandıkları Cizre 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 8’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezalar iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına indirdi. Mahkeme kararında, “Sanıkların bir daha suç işlemekten çekinecekleri hususunda olumlu kanaatin hasıl olmaması” ifadelerini kullanması da dikkat çekti. 26 Kasım 2015’te verilen bu karar temyiz edilince dosya Yargıtay’a gitti.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre; sava dosyasının Yargıtay’da incelemesi sürerken 31 Mart 2019 seçimlerinde AKP’den aday olan Gündüz Günaydın, Gercüş Belediye Başkanı seçildi. Başkan Günaydın, geçen yıl yaptığı bir ihale dikkat çekti.

“Gercüş Belediyesi yollarına kilitli parke taşı, bordür ve oluk yapım işi” için 22.9.2020’de yapılan ihaleye 4 geçerli teklif yapıldı. İhale şartlarında iş ortaklığı olarak teklif verilemeyeceği belirtilmesine rağmen ihale 1 milyon 223 bin TL bedelle Serhat Gezer ve Şehmus Gezer İş Ortaklığı’na verildi.

27.01.2021’de yayımlanan sonuç ilanında, ihalenin Serhat Gezer’e verildiği, bir gün sonra yayımlanan sonuç ilanında ise Serhat Gezer ve Şehmus Gezer İş Ortaklığı’na verildiği belirtildi.