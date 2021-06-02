AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Gültak: Ekonomiyle alakalı intihar olmaz, o zaman ülkenin yarısı intihar etsin

Mersin’in merkez ilçelerinden Akdeniz’in, AKP’li Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, ekonomik nedenle bir inşaat işçisinin intiharını değerlendirirken, “Türkiye’de ilk kez intihar olmuyor. Ekonomiyle alakalı intihar olmaz. O zaman ülkenin yarısı intihar etsin" dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Ertaş yardım edilmesini önermişti

Tartışma, Akdeniz Belediyesi Haziran ayı birinci birleşiminde yaşandı. CHP’li Meclis Üyesi Muhittin Ertaş, altı çocuk babası Abdullah Ertem’in intiharını gündeme getirdi. Ertaş, “Sabah bu haberi aldım gerçekten de yüreğim burkuldu. Ülkemiz gerçekten de çok derin ekonomik sorunlarla boğuşmakta. Bunun üzerine pandemi koşulları da eklenince gerçekten de çok zor günler geçiriyoruz. Bugün haberlere düşen bir konu var; Şevket Sümer Mahallesi’nde Abdullah Ertem adında 5 kız ve bir erkek çocuğu olan inşaat işçisi kardeşimiz, girdiği ekonomik bunalımdan dolayı intihar etti. Bu çok üzücü bir haber. Belediyemiz imkanları dahilinde ailesi ve çocuklarına ne yapabiliyorsak en fazlasıyla yapmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

HDP’li Meclis Üyesi Nuriye Arslan da “Bu intiharların nedeni nedir? Buna kim çözüm getirir? Bu ülkede siyaset yapanlardır. Arkadaşımız bu noktaya değindi. İsrafın haram olduğunu hepimiz biliyoruz, bu noktada hepimiz sorumluyuz” dedi.

"O zaman memleketin yarısının intihar etmesi gerekir"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise şunları söyledi:

“Türkiye’de ilk kez intihar olmuyor. İntihar dediğiniz şey, sonuç itibariyle kesinlikle ekonomiyle alakalı intihar olmaz. Gidin psikiyatrikler, psikologlarla konuşun. En fakir, zavallı insan intihar eder mi? O zaman memleketin yarısının, dünyanın hepsinin intihar etmesi gerekir. Fakirlik, borçlu olmak intiharın sebebi midir? Gidin psikiyatrikler ile görüşün böyle bir sebep duymadım ben. Hindistan’ın yüzde 80’i fakir, Pakistan, Afganistan, Afrika’ya gidin hepsi fakir. İntihar oldu, ekonomi kötü, AK Parti kötü. Buna da saygı duyuyorum. Sen öyle siyaset yapacaksın ben de sana cevap veririm. ‘Ekonomiden dolayı intihar etti’ deniliyor, İsveç, Norveç, Danimarka dünyada en çok intihar eden ülkeler. Neden intihar ediyorlar, parasızlıktan mı? İntiharın sonucu para değil, kişinin psikolojik sorunları, bunu ekonomiye dayandırmayın. Ortada travmatik bir durum var. Burada polemiklere girmeyin, savcılık orada.”

"Halkı çaresiz bıraktınız anladık ama vicdanınızı da rafa mı kaldırdınız?"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise AKP’li Başkan Gültak’a sert tepki gösterdi. Antmen konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Altı çocuk babası bir insan yoksulluktan intihar ediyor, ama iktidar partisinin belediye başkanı bundan zerrece üzüntü duymuyor. Neredeyse yoksulluktan intihar eden vatandaşımızı suçlayacak. ‘Hindistan fakir, Afrika aç ama intihar ediyorlar mı?’ diyebiliyor. Halkı çaresiz bıraktınız anladık ama vicdanınızı da rafa mı kaldırdınız? Türkiye AKP’den önce Avrupa ülkeleriyle kıyaslanıyordu şimdi ise Afrika’nın aç kabileleriyle kıyaslanıyor! AKP iktidarında her gün bir vatandaş işsizlikten ve yoksulluktan intihar ediyor. Saraylarda yaşayıp lüks içinde gezerken gözleri sadece besledikleri 5’li çeteyi görüyor. Ölenleri görmüyor. AKP bir açlık can güvenliği sorunu haline gelmiştir.” (ANKA)