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AKP'li Belediye Başkanı istifa etti!

28 Kasım 2020 15:58

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şehmus Aydın, görevinden istifa etti.

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Şehmus Aydınşanlıurfasiverek belediye başkanı
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