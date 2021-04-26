AKP'li belediye başkanı, inşattaki çocuğu "küçük ustamız" diye tanıttı: 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladım

Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan , yol inşaatı alanında karşılaştığı çocukla fotoğraf çekerek, paylaşımında "Küçük ustamızın 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladım" ifadelerini kullandı. Tepkiler üzerine açıklama yapan İnan, çocuğun babasını ziyarete geldiğini ve babasının eldivenleriyle fotoğraf çektirdiğini söyledi.

AKP'li belediye başkanı Osman İnan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptığı paylaşım tartışma yarattı. İnan, belediyenin yol yapım inşaatı alanında karşılaştığı, işçi eldivenli küçük çocukla poz verip "Küçük ustamız" diye tanıttı.

Sözcü'den Ali ekber Ertürk'ün haberine göre, İnan paylaşımında “İşçilerimize kolaylıklar diledim. Küçük ustamız Y.'ın 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladım” dedi.

CHP Hayrabolu İlçe Başkanlığı, “Çocuk işçiliği teşvik eden ve yasaları çiğneyen bu anlayışı kınıyoruz” diyerek İnan'a tepki gösterdi.

Başkan İnan ise eleştirilere Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla “Babasını ziyarete gelmişti. Babasının da işçi eldivenini giymişti” sözleriyle yanıt verdi©.