AKP'li belediye başkanı Gültak: 15-16 yıl önce buzdolabı bile alamıyordunuz

AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ekonomik kriz hakkında konuşurken, "Milattan önceye değil 15-16 yıl öncesine gittiğinizde buzdolabı bile alamıyordunuz, neden zorunuza gidiyor?” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi toplantısında konuşan AKP Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye’de 15-16 yıl öncesinde insanların buzdolabı dahi alamadığını ileri sürdü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Gültak, şöyle konuştu:

"Başta pandemi olmak üzere sonrasında gelen global bir savaşa dönüşebilecek nedenlerden dolayı tüm dünyada bir ekonomik kriz söz konusu. Bugün baktığınızda Avrupa hani o çok gelişmiş dünyanın önde gelen ülkede adalet dağıtan Avrupa’ya baktığınızda doğalgaz fiyatları, enerji fiyatları kat kat artmış durumda. Yine ben sizi 2001’lere götüreyim. Dünyada hiçbir kriz yokken, Koronavirüs yokken, batık bir Türkiye vardı. Devlet memurlarının maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelmişti, bankalar batmıştı, milattan önceye değil 15-16 yıl öncesine gittiğinizde buzdolabı bile alamıyordunuz, neden zorunuza gidiyor?"