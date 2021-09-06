"AKP'li belediye başkanı, belediye araçlarını ve personelini özel işlerinde kullanıyor" iddiası

Gazete Duvar'ın haberine göre; Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Fatih Ünsal’ın belediye araçları ve personelini kendi işleri için kullandığı iddia edildi. CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Ünsal’ın bunu daha önce de yaptığını belirterek konuyu yargıya taşıdıklarını ifade etti.

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde yaşayan Selçuk Ekinci, Belediye Başkanı Fatih Ünsal'ın bir evin müteahhitliğini yaptığını, söz konusu inşaatın kaçak yapıldığını ve inşaatta belediyeye ait kepçe ve işçilerin kullanıldığını iddia etti.

Ekinci, Belediye Başkanı Ünsal’ın görevini kötüye kullandığını ve kendisi hakkında suç duyurusunda da bulunacağını açıkladı. Kaçak yapıldığını ileri sürdüğü inşaatın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ekinci, yetkilileri göreve davet ederek, “Belediye başkanının yaptığı kaçak inşaat ve kaçak yeraltı suyu çalışması bu. Videom ihbar niteliğindedir. Belediyenin zabıtaları ve aracı da iş üzerinde. Belediye başkanı ‘Parsel Fatih’ yolsuzlukta sınır tanımıyor. Zabıta memuru sondajın izni olduğunu söylüyor. Yalan beyanda bulunuyorsa kendi hakkında da şikâyette bulunacağım. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Aksaray Valisi’ni göreve davet ediyorum. İlçe Emniyeti’ne ve jandarma ekiplerine bilgi verdim” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk de şunları söyledi:

"Belediye Başkanı Ünsal, personelini ve araçlarını halka hizmet için kullanması gerekirken, kendi şahsi işlerinde kullanıyor. Bunu daha önce de defalarca yaptı. Belediye başkanının geçmişte de yaptığı bu ve buna benzer işler için suç duyurusunda bulunmuştuk ve şu an onların dava süreci devam ediyor. Belediye başkanı yaptığı inşaatları başkaları üzerinden gösterip, belediye imkânlarını kullanıyor. Bu olayda da böyle bir durumla karşı karşıyayız."