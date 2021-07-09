AKP'li belediye, 2021 bütçesini 6 ayda tüketti; 350 milyon liralık ek bütçe için arsa satacak

İstanbul’un AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin 786 milyon lira olan 2021 yılı bütçesini 6 ayda tükettiği ve 350 milyon liralık ek bütçe yaptığı belirtildi. Ek bütçenin, belediye ait arsaların satılarak karşılanacağı kaydedildi.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre, Başakşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı oturumlarında ek bütçe hazırlanması teklifi görüşüldü. Teklife göre 350 milyon liralık ek bütçe, arsa satışı ile karşılanacak. Ve büro ve işyeri malzeme alımı, kamulaştırma giderleri, hizmet binası bakım ve onarım, yol yapım giderleri, bina inşaat işleri, bahçe malzemesi alımı, bilgisayar-yazılım-kırtasiye alımları için kullanılacak. Teklife ilişkin komisyon raporu AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi. Karar CHP ve İYİ Parti “hayır” oyu kullandı.

Kararı eleştiren CHP'li Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı, “İsrafın, şatafatın belediyesi Başakşehir Belediyesi, 2021 yılı için 786 milyonluk devasa bir bütçe planladı. Fakat israfla bu bütçeyi 6 ayda sıfırlayıp 350 milyonluk ek bütçe istedi. Pandemi ve ekonomik kriz kıskacındaki ülkemizde daha 2 hafta önce Cumhurbaşkanı'nın yayınladığı kamuda tasarruf genelgesine kulak tıkayan başkanlık makamı, kendisinden yüzde 20 oranında bir tasarruf beklenirken maalesef 350 milyonluk ek bütçe ile yüzde 44,5 oranında bütçesini aşmış oldu” dedi.