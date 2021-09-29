AKP'li başkandan torpil savunması: Tepkiler boş, millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz çok mu görüyorlar?

Elazığ'ın AKP'li Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, işe alınacak 5 kişinin kendisine ve AKP'li meclis üyelerine yakın isimlerden olmasına ilişkin iddiaları, "Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?" diye yanıtladı.

Elazığ’ın AKP’li Palu Belediyesi, 5 işçi alımı yapacağını duyurdu. Açılan ilana rağmen işçi alımlarının AKP’lilerin vereceği isimlerden olacağı iddiaları yanıtlayan Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, "Evet iddialar doğru. Biz 5 kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın isimlerdir. Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her yerden izin aldık.



Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok… İsteyen istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz çok mu görüyorlar?" ifadelerini kullandı.

Görevden alınan isim yerine seçilmişti

Sözcü gazetesinin haberine göre; 31 Mart 2019 yerel seçimlerden Palu Belediye Başkanı AKP’li Efrayim Ünalan’ın, hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasının ardından mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmişti. Belediye Başkanlığına ise yerine ise mecliste yapılan oylama AKP’li Bekir Yıldırım belediye başkanı olmuştu.