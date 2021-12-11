AKP'li başkandan çeşme yaptırmak isteyen şehit babasına: “Oğlunu kullanarak tarlanın başına çeşme getirtmek istiyormuşsun, utanmaz herif” dedim telefonu kapattım

AKP'li Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, kentte yayın yapan yerel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayın programında, kendisinden çeşme yaptırmak için yardım isteyen şehit babasıyla arasında geçen diyaloğu anlattı.

Çorum’un köylerine yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren AKP’li İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, şehit veren köylere ayrıcalıklı davrandığını söyledi. Yatırım programlarında olmamasına rağmen şehit veren bir köye bin metre kilit parke taşı verdiklerini belirterek, “Şehitler bizim olmazsa olmazlarımız. Baş tacımız. Engelliler olmazsa olmazımız. Şehitlerimiz için elimizden ne geliyorsa, bu memlekette biz bu huzuru rahatlığı buluyorsak onların sayesinde buradayız. Ama maalesef şehitlerimizin adını kullanarak bazı şehit yakınları dahil, şahsi hizmetlerini şehidin adını kullanarak yaptırmaya çalışanlar var. Muhtarlarımız da oluyor. Keza bunun araştırmasını ben yapıyorum” dedi.

Canlı yayında başından geçen bir olayı anlatan Bektaş, adını söylemediği bir köyde oturan bir şehit babasının kendisinden çeşme yaptırmak için önce kepçe, sonra boru istediğini ve kendisinin de verdiğini ancak Orman Müdürlüğün’den şahsın izin alamadığını anlattı.

Daha sonra şehit babasının yaşadığı köyün muhtarıyla konuştuğunu dile getiren Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

“Muhtar, ‘demek istemiyorum ama bu adam oğlunu kullanarak tarlasının başına 3 kilometreden su getirmek istiyor’ dedi. Beynime kan sıçradı. Bizim yaklaşımımıza bak, bakış açımıza bak, bu vatandaşın art niyetine bak. Aradım, hizmetlerini ne olduğunu sordu. Bende kusura bakma orman müsaade etmiyor dedim. Yine de kalbini kırmamak adına. Yine ısrar etti. Su nereden çıkıyor 3 kilometre öteden. Çeşmeyi oraya yapalım dedim. Dağın başına çeşme mi yapacağım, olmaz dedi.

Dedim ki, bak fazla üstüme gelme senin niyetin orada halis değil. Terbiyesizlik yapma. Sen oğlunu kullanarak tarlanın başına çeşme getirtmek istiyormuşsun, utanmaz herif dedim telefonu kapattım. Ve niyetide oymuş.”