AKP'li başkan yardımcısı vatandaşa küfür etti

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, belediye başkanını istifaya çağıran yurttaşlara küfür etti.

Tapu rayiç bedeline isyan eden Sultanbeyli halkı, Sultanbeyli Belediyesi'ne yürüdü. Açıklanan rayiç bedelinin yüksek olmasına tepki gösteren yurttaşlar, AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e istifa çağrısı yaptı. Sultanbeyli Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç ise belediye başkanını istifaya çağıran yurttaşlara küfür etti.