AKP'li başkan, seçim şarkısına belediye bütçesinden 76 bin lira harcamış

AKP’li Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın 31 Mart seçimleri öncesinde kullandığı “Yeniden Mustafa Dündar” isimli seçim şarkısı için belediye bütçesinden 76 bin TL ödediği ortaya çıktı. CHP’li Meclis üyesi Sefa Yılmaz, “Belediye bütçesinden böyle bir harcama yapılması yasal değil” diyerek tepki gösterdi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Osmangazi Belediyesi’ne bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 31 Mart yerel seçimlerinden önce “3041 yevmiye numarasıyla kayıtlı fatura” ile “Belediyenin tanıtımı amacıyla sözlü ve müzikli eser yaptırılması” karşılığında 3M Ofset Şirketi’ne KDV dahil 76 bin 700 TL’lik ödeme yaptı. Belediyenin binlerce lira ödediği “sözlü ve müzikli eserin” AKP’li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın seçim çalışmalarında kullandığı “Yeniden Mustafa Dündar” isimli şarkı olduğu ortaya çıktı.

Belediye bütçesinden binlerce lira ödenen şarkının sözleri ise şu şekilde:

“Yeniden Mustafa Dündar, yeniden Mustafa Dündar, halkını severse kişi, gönülle yapar her işi, sürdürecek yükselişi, yeniden Mustafa Dündar, haydi kenetlensin kollar, gönülden gönüle yol var, baş koydu bu kutlu yola, yeniden Mustafa Dündar.”

Kampanyada kullanıldı

Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Dündar, seçim döneminde yayımladığı bir propaganda videosunda da belediyesi bütçesinden 76 bin 700 TL ödenen “Yeniden Mustafa Dündar” müziği eşliğinde, “Değerli genç kardeşim bu seçimde ilk defa oy kullanacaksın, heyecanını yürekten paylaşıyorum. Oyunlar şehrimizin geleceğine yön vereceksin. Sizlerin daha güzel yarınlara ulaşması için desteğinizi bekliyorum. Haydi güçlü Türkiye’de senin de mührün olsun. 31 Mart’ta oyun ak, yarınların ak, tercihin istikrar olsun” ifadelerinin yer aldığı konuşmasını kullandı.

Harcama yasal değil

Osmangazi Belediye Meclisi’nin CHP Grup Sözcüsü ve Denetleme Komisyonu Üyesi Sefa Yılmaz, BirGün’e yaptığı açıklamada “76 bin 700 TL ödeme yapılarak yaptırılan eserin sözlerine bakıldığında görüleceği üzere, burada belediyenin veya belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılmamaktadır. Denetleme Kurulu üyesi olarak incelediğim söz konusu müzik CD’sinin sözlerinde sadece belediye başkanının propagandası yapılmaktadır. Maliyeti belediyemiz bütçesinden karşılanan eser, belediye hizmetlerinin tanıtımına yönelik olmadığı açıkça ortadır. Belediye başkanının kendi tanıtımı ve propagandasını yapmak amacıyla yapılan harcamaların Osmangazi Belediyesi Bütçesinden karşılanması yasal değildir. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye bütçesinden 76 bin 700 TL harcayarak kendine güzelleme yaptırmıştır” diye konuştu.