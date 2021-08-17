AKP'li babaların avukat oğullarına giden kamudaki icra dosyaları

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın oğlu avukat Ahmet Nuri Elvan’a Ankara-Niğde otoyolundaki geçiş ihlalleri ile ilgili icra dosyaları başta olmak üzere, kamudaki birçok icra takip işinin verildiğinin açığa çıkmasının ardından, eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Aksu’nun avukat oğlu Murat Aksu’nun da kamudaki icra takip işlerini aldığı ortaya çıktı. Murat Aksu, babasının Vakıfbank’ta yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından uzun yıllardır çalıştıkları bankayla olan iş ilişkilerini sonlandırdıklarını söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ankara-Niğde otoyolundaki geçiş ihlalleri icra dosyalarının takip işlerinin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın oğlu avukat Ahmet Nuri Elvan'a verildiğini, Elvan’ın bunun dışında kamu şirketleri ve kamuyla bağlantılı çok sayıda şirketin icra takip dosyasını aldığını açıklamıştı. Başarır, Elvan'ın Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve TTNET A.Ş.'nin icra dosyalarına da baktığını gündeme getirmişti.

Elvan’ın ardından eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun oğlu, ASC Hukuk Bürosu'nun ortağı Murat Aksu’nun da benzer icra işlerini takip ettiği ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Aksu'nun, 3. Köprü ve Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki kaçak geçişlerin icra takip işleri ile Vakıfbank'ın icra dosyalarını takip ettiği iddiasını gündeme getirdi. Emir'in iddiaları üzerine açıklama yapan Murat Aksu ise köprü ve otoyol kaçak geçişlerinin bir kısmının kendi şirketi tarafından yapıldığını kabul ederken, Vakıfbank iddiası ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

“Abdülkadir Aksu’nun Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlaması üzerine, uzun yıllar öncesinden beri avukatlığını yaptığımız Vakıfbank vekilliğinden 29 Mayıs 2019 tarihinde istifa ettik, takibimizde olan tüm dosyaları bankaya iade ettik. Etik anlayışımız sebebi ile Vakıfbank’ın bankalar konsorsiyumu içinde lider banka olduğu işlerde de ne banka ne de borçlu tarafında avukatlık hizmeti vermedik.”

2002 yılında AKP hükümetinin ilk kabinesine İçişleri Bakanı olarak giren ve beş yıl boyunca bakanlık görevinde kalan Aksu, 2015 Genel Seçimlerine kadar üç dönem boyunca AKP’den milletvekilliği yapmıştı. Aksu, 2019’da Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişti.