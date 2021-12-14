AKP'li Aydemir: Devlet desteğini faturalarda gösterirsek vatandaş devletin ne kadar güçlü olduğunu görür, devlete teşekkür eder ve Allah'a da hamdeder

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Meclis’te devam eden bütçe görüşmelerinde AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a öneri geldi.

Bir aileye gelen doğalgaz faturasını aylık 300 TL üzerinden örneklendiren Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Aydemir, aslında bu tutarın bin 200 TL olduğunu, geriye kalan 900 TL’nin devlet tarafından karşılandığını söyledi. Vatandaşa sadece 300 liranın yansıtıldığını belirten Aydemir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a seslenerek, vatandaşa gelen faturalarda devlet desteğinin gösterilmesini önerdi ve şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız devletinin ne kadar güçlü olduğunu görür ve devletine teşekkür eder"

“Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, eğer bu devlet desteğini faturalarda gösterirsek, belirtirsek vatandaşlarımız, devletinin kendisine ne kadar sahip çıktığını, ne kadar destek sağladığını ve devletinin ne kadar güçlü olduğunu görür ve devletine teşekkür eder ve Allah'a da hamdeder diye düşünüyorum.”

"Devlet 160 milyar TL'lik fedakârlık yaptı"