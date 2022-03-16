AKP'li Aydemir'den yaz saati açıklaması: Berat Albayrak bakanımıza öngörüsünden dolayı teşekkür ediyorum

İktidarın kamuoyunda tepki çeken yaz saati uygulaması hakkında AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ABD'nin yaz saati uygulamasına geçmeye hazırlandığını savunarak "Berat Albayrak bakanımıza öngörüsünden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Aydemir, Meclis'te yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün grup toplantısında, uyuşturucuyla mücadelede hükümeti suçladığını belirten Aydemir, "Polisimize günahtır, yazıktır. Bu insanlar emek veriyorlar Sayın Kılıçdaroğlu. Sırf siyaseten çamur atmak için çalışanları niye bu hale getiriyorsunuz? Bize leke atmak için çalışanların haklarını gasbediyorsunuz. Uyuşturucuyla mücadelede dünyada bayrak olan bir ülkeyiz. Bütün dünya bizi örnek gösteriyor. Sen siyaseten AK Parti'ye çamur atmak için hakikat ile uzak yakın olmayan şeyler söylüyorsun" ifadelerini kullandı.

Berat Akbayrak'a teşekkür

ABD'nin yaz saati uygulamasına geçmeye hazırlandığını savunan Aydemir, Türkiye'ye yaz saati uygulamasına geçerken yalan söylenip iftira atıldığını iddia etti.

Aydemir, "Geldiğimiz noktada ABD bizi takip ediyor. Berat Albayrak bakanımıza öngörüsünden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.