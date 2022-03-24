AKP'li Ali İhsan Yavuz: Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu, bana da sıra geldi

İstanbul seçimlerinde “Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu” sözleriyle gündem olan AKP'li Ali İhsan Yavuz'un sözleri Anayasa Komisyonu’nda yine dile getirildi. Yavuz, "Bana da sıra geldi" dedi.

AKP ve MHP’nin seçim kanunu değişikliği Meclis Anayasa Komisyonu’nda oy çokluğu ile kabul edildi. 17 saati bulan görüşmelerde yenilenen 23 Haziran İstanbul seçimlerinde “Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu” sözleriyle dikkat çeken AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un sözleri gündeme getirildi. Teklif üzerine yaptığı konuşmaya “Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu, bana da sıra geldi” sözleriyle başlayan Yavuz, “Hiçbir şey olmasa bile yine bir şey olacak ve AK Parti yine birinci olacak, CHP yine yerinde sayacak” dedi.

"Daha çok söyleteceğim onu size, merak etmeyin"

Seçim Kanunu teklifine imza atan milletvekillerinden biri olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz komisyon görüşmelerinin bütününü izledi. Söz alan muhalefet milletvekilleri sık sık konuşmalarında Yavuz’un İstanbul seçimlerinin yenilenme sürecinde Yavuz’un açıklamalarını gündeme getirdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Ali İhsan Bey'i görünce hatırlamadan olmuyor, hiçbir şey yoksa da bir şey var. Şimdi, bu kanun benim önüme gelince 'hiçbir şey yoksa da kesin bir şey var' diyorum. Niye var biliyor musunuz Ali İhsan Bey? Daha bir önceki seçime o kanunla girdik, aynı kanunla iki seçime giremiyoruz ya. Aynı kanunla iki seçime giremediğimiz bir ülke. Her seçimden önce… Bakın, ben açık söyleyeyim, çok uzun yıllardır, önce “oy hırsızlığı” diye bir şey çıktı, bunu önlemeye çalıştık. Dünyada örnekleri var mı bilmiyorum, bilen arkadaşlar söylesin. İşte “Trafoya kedi girdi.” “Yok mühür vurmayı unuttuk biz.” İşte, sizin de ifade ettiğiniz gibi yani 'Hiçbir şey olmadıysa bir şey oldu' gibi..." dedi.

Yavuz bu sözlere, “Daha çok söyleteceğim onu size, merak etmeyin” diye yanıt verdi.

Teklif üzerine söz alan Yavuz sürekli ismi verilerek yapılan sataşmalara göndermede bulunarak “Sayın Başkanım, çok kıymetli milletvekili arkadaşlarım; evet, hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu, bana da sıra geldi” diyerek konuşmaya başladı. Yavuz eleştirilen, “hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu” sözlerinin nedenini şöyle açıkladı:

"O zaman bir usulsüzlük ve bir hırsızlık var ortada"

“Ben, aslında, 'Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu' demedim ama ne dedim? Bakın, dedim ki hiçbir şey olmadıysa şayet 28 bin ne oldu da, nasıl oldu da 13 bine düştü? Aynı şey mi şimdi bu? Şimdi, size soruyorum: Yüzde 5’i sayıldığı hâlde 28 binden 13 bine düştüğüne göre… İtirazınız var mı, düştü değil mi? O zaman bir usulsüzlük ve bir hırsızlık var ortada.”

AKP'li Yavuz getirdikleri kanun teklifini, “Daha iyi işleyen bir sistem olsun, daha şaibesiz, daha güvenlikli bir kurgu oluşsun” maksadıyla hazırladıklarını söyledi, konuşmasını, “Niyetimiz bu, meramımız bu, maksadımız bu ama o sizin bana atfettiğiniz sözle bitirmek istiyorum. Hiçbir şey olmasa bile yine bir şey olacak ve AK Parti yine birinci olacak, CHP yine yerinde sayacak” sözleriyle bitirdi.

"Hile mi yapacağız diyorsunuz?”

Yavuz’un bu sözlerine TİP Milletvekili Sera Kadıgil, “Çok yanlış bir örnek oldu Başkan. Hile mi yapacağız diyorsunuz?” sözleriyle uyarırken AKP'li Yavuz, “Hiçbir şey olmasa bile bir şey olacak ve yine tarih tekerrür edecek” dedi.

Milletvekillerinden tekrar, “Yine böyle olacak herhâlde İstanbul seçimleri gibi”, “Çalacaksınız yani”, “Teşbihte hata yaptınız düzeltin, AKP çalacak gibi oldu” uyarıları geldi. Bunun üzerine Yavuz şunları söyledi:



"'Çalma' ifadesini on kez kullandınız. Biz bir kez kullandığımızda nasıl rahatsız oluyorlarsa o zaman bize de biraz insaflı davranın, vallahi ben de hiçbir zaman kullanmayayım ondan sonra. Bu rahatsız edici bir şey tabii ama bize dönüp de bunu böyle empati yapın ve böyle düşünün sırf bunun için kullandım. Yoksa başka hiçbir meramım ve maksadım yok, tarzıma da çok uygun değil açıkçası, çok da hoş değil yer yer ama bazen de bu hakaret ifadeleri bizi burada daralttı. Zorumuzdan güldük Sera Hanım, biliyor musunuz? Çünkü hiçbirimizin birimize hakaret etme hakkı ve yetkisi olmadığını düşünüyorum. Hepimiz meramımızı gayet tabii anlatabilir insanlarız. Empati yapmamızın önemine işaret ederek bir kez daha bitiriyorum.”