AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne Kavala tepkisi: Siyasi mülahazalara dayalı böyle bir kararı reddediyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararı ile ilgili "Siyasi mülahazalara dayalı böyle bir kararı reddediyoruz" dedi.

Türkiye, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’yı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen türlü yöntemler uygulayıp, ısrarla tahliye etmeyerek Avrupa Konseyi tarihine geçti. AİHM kararlarının yerine getirilmesini denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala hakkındaki AİHM kararını uygulamadığı için Türkiye’nin bu konudaki “ihlal süreci” dosyasını AİHM’ye gönderme kararı aldı.

AKP’li Yavuz, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararının tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) sevki yönünde karar verdiğini belirtti.

Bu kararın isabetli olmadığını vurgulayan Yavuz, "Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olan ülkemiz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan sorumluluklarının kesinlikle farkındadır. Ancak yargıya müdahale anlamına gelen bu türden yaklaşımları da kabul etmemiz mümkün değildir. Bu şekilde, belirli bir kararı teamüllere de uymadan, sürekli gündemde tutarak ülkemizi uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemekle itham etmek asla kabul edilemez. Siyasi mülahazalara dayalı böyle bir kararı reddediyoruz" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına ilişkin olarak “Türkiye’nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız” demişti.

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