AKP'li Akbaşoğlu: Muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı olmasaydı, Biden böyle bir karar almaya cesaret edemezdi

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Ermeni soykırımı' ifadesi için muhalefeti suçlayarak, "Muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı hale gelmemiş olmasaydı, Biden böyle bir karar almaya cesaret edemezdi. Muhalefetin bu tavrı Biden’ı da cesaretlendirmiştir. O nedenle soykırım kararı alınması noktasına bir bakıma muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır" iddiasında bulundu.

Akbaşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Ermeni soykırımı' açıklamasına ilişkin, "Biden’ın kararı yok hükmündedir. Tarihsel olarak, hukuken hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ancak Biden’in zırvalaması hatırlanacaktır. Zırva tevil götürmez, bu olay bize bazı hadiseleri yakınen müşahade etme imkanı verdi. Biden her yıl elinde olan adeta şantaj malzemesine dönüşen söylem artık tüketilmiş ve bu şantajı kullanmak son kozları da elinden gitmiş vaziyettedir. ABD gerçeklerle yüzleşecektir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında CHP ve İYİ Parti'yi hedef alan Akbaşoğlu, "CHP ve İYİ Parti’nin Grup toplantılarını, Genel Başkanları’nı dinledik. Ortaya çıkan tablo şu; Gara’da PKK’yı değil de devleti ve devleti yönetenleri, sözde soykırım iftirasında Biden’ı değil de Erdoğan’ı hakikaten hedef tahtasına koyanlar bir kez daha görülmüştür ki maalesef Türkiye'sini yumuşak karnı olduklarını ilan etmişlerdir" diye konuştu.

"Muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı"

Biden'ın 'Ermeni soykırımı' ifadesi için muhalefeti suçlayan Akbaşoğlu, "Her iki genel bakanın tüm bu konuşmaları değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablo içler acısı durumudur. Bir kompleksin yansıması olarak karışmamıza çıkmaktadır. Muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı hale gelmemiş olmasaydı, Biden böyle bir karar almaya cesaret edemezdi. Muhalefetin bu tavrı Biden’ı da cesaretlendirmiştir. O nedenle soykırım kararı alınması noktasına bir bakıma muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır" iddiasında bulundu.