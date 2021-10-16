AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı, zam haberi sonrası benzin istasyonlarında oluşan kuyruğu böyle yorumladı: Bereket yoğunluğu

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, akaryakıta peş peşe yapılan zamların ardından istasyonların önünde oluşan araba kuyruklarını, "bereket yoğunluğu" olarak değerlendirdi.

Bu gece yarısından itibaren uygulanan benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam öncesinde akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşmuştu. İstanbul, Ankara, Denizli ve Gaziantep’teki bazı istasyonlarda akşam saatlerinde uzun kuyruklar gözlemlenmişti. CHP'li Engin Özkoç, bir akaryakıt istasyonu önündeki yoğunluğun videosunu, "Tarih yazsın: AKP döneminde benzin-motorin kuyruğu" notuyla paylaşmıştı.

AKP'li Çamlı, söz konusu kuyrukların ‘bereket yoğunluğu’ olduğunu söyledi. CHP’li Engin Özkoç’a yanıt veren AKP’li Çamlı şunları kaydetti:

“Bereket yoğunluğunu, CHP dönemi yokluk kuyruğu zannetmiş..! Sünger dolu yine…”

Öte yandan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir de sosyal medya hesabından şu kuyruk görüntülerini paylaşmıştı: