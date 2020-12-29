AKP’li Adıyaman Belediyesi’nde memurun ikramiyesi 50 üst düzey yöneticiye dağıtılmış

Sayıştay AKP'li Adıyaman Belediyesi'nde çok sayıda usulsüzlük saptadı. Sayıştay denetçilerinin 2019 raporuna göre memurlara ödenmesi gereken ikramiyelerin hangi kriterlere göre ödendiği anlaşılamadı. Yılda en fazla iki kez ödenebileceği öngörülen ikramiyenin 50 personele verildiği; bu 50 personelin ise müdür ve üstü yöneticiler arasından belirlendiği tespit edildi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, söz konusu raporda ayrıca, 2019 yılı mart ayına kadar belediyede meclis üyesi olan bir kişinin, belediye şirketi üzerinden belediyede işçi olarak çalıştığı, imar komisyonu üyesi olduğu ve yine belediyeden ihale alan bir şirketin de yönetim kurulu başkanı olduğu tespit edildi. 4 koltuklu yönetim kurulu başkanının huzur hakkı aldığı saptandı. Denetçiler, bir kişinin 4 görevde birden bulunmasını ‘mevzuata aykırı' buldu.

Aynı firmaya 23 ayrı ihale

Raporda, Adıyaman Belediyesi'nde afişler için limiti aşmamak gerekçesiyle 23 ayrı ihale yapıldığı, hepsinin de aynı firmaya verildiği belirtildi. İhalelerin toplam maliyeti ise 779 bin 425 TL oldu.

2.5 milyon liralık görev zararı

Ayrıca raporda, Adıyaman Belediyesi'nin 2 milyon 655 bin 568 TL'lik görev zararı ödediği de ortaya kondu. Belediyenin faiz giderleri ise 4 milyon 652 bin TL oldu.

Belediye, temsil ve tanıtma gideri olarak da 1 milyon 420 bin TL harcadı.