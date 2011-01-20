'AKP kuyrukçusu liberaller şaşkın'

T24 - Mehmet Yılmaz, bazı liberallerin Başbakan Erdoğan'ın son icraaitlarına şaşırdığını söyledi. Bazı liberallerin Erdoğan'ı kendisi gibi olmakta ısrar ettiğini yazan Yılmaz, "umutsuz bir çaba içerisindeler" dedi.



Yılmaz'ın Hürriyet gazetesinde "Bir hayal kurdular boşa çıktı!" başlığıyla bugün (20 Ocak 2011) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:



AKP kuyrukçusu “liberallerin” bir bölümünde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “son icraatları” görünür bir şaşkınlık yaratmış durumda.



Yazılarına yansıyan genel havayı “büyük bir hayal kırıklığı” olarak tanımlayabilmek mümkün.



“Biz seni ne zannetmiştik, ne çıktın” gibisinden bir yaklaşım var ve “Bizim zannettiğimiz gibi olsaydın keşke” şeklinde de bir serzeniş!



Bunları okurken İsviçreli yazar Max Frisch’in “Stiller” isimli romanını hatırladım. Romanda anlatılan olay İsviçre’de geçiyor. Bir gün sınırda kimlik kontrolünde, uzun süredir kayıp olan Stiller isimli bir heykeltıraşa çok benzeyen bir adam ele geçiriliyor.



Trendeki bir yolcunun ihbarıyla adam gözaltına alınıyor. Adam Stiller olmadığını, başkası olduğunu ısrarla anlatıyor. Ama dinleyen kim?



Stiller’in karısından tutun da savcıya, cezaevindeki gardiyanlara kadar herkes trende bulunan adamın Stiller olduğunda ısrar ediyor.



Sonra olay, romanın kahramanı için giderek bir karabasana dönüşüyor. Bir başkası olmadığını, kendisi olduğunu anlatma çabası, bu kâbus gibi gerilimin içine okuyucuyu da çekiyor.



Hatta laf aramızda ben de bir ara adamın gerçekten Stiller olduğu fikrine kendimi kaptırmıştım.



Bizim “AKP kuyrukçusu liberaller” ile Başbakan’ın ilişkisi biraz buna benziyor!



Onu başka biri olduğuna ikna etmek istiyorlar ama o da kendisi gibi olmakta ısrar ediyor!



Ondan “büyük demokrat” çıkarmayı hayal ediyorlar, oysa o ülkeyi kimseye takılmadan kendi başına, bildiği gibi yönetmek istiyor.



Umutsuz bir çaba içindeler yani.



Bu nedenle hayal kırıklıkları da büyük oluyor!



İlk adım olumlu ama nedeni de öğrenelim.





