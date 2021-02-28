"AKP kurullarında milletvekillerinin 'sessizliği' eleştiri konusu oldu, talimat sonrası vekiller basın toplantısı için sıraya girdi"

AKP Genel Merkezi'ndeki toplantılarda milletvekillerinin 'sessizliği' eleştiri konusu oldu. Talimat sonrası vekillerin basın toplantısı için sıraya girdikleri belirtildi.

Gazete Duvar'da yer alan kulis haberine göre, "Meclis’in klasiğidir, muhalefet çok iktidar az konuşur. Bu durum basın toplantılarına da yansır. Meclis’in son verilerine göre 2020 yılında toplam 950 basın toplantısı düzenlendi. Rekor 353 açıklama ile CHP’li milletvekillerindeydi. CHP’yi 188 basın toplantısıyla HDP, 107 basın toplantısı ile AK Parti milletvekilleri izledi. İyi Parti milletvekilleri 101, MHP milletvekilleri ise 54 basın toplantısı yaptı. Ancak bu tablo değişebilir. AK Parti kurullarında milletvekillerinin 'sessizliği' eleştiri konusu oldu. Durum AK Parti Genel Merkez toplantılarında da ele alındı, milletvekillerine 'Diğer partiler yapıyor siz neden yapmıyorsunuz. Yapılan güzel işleri anlatın, gündemdeki konuları değerlendirin, parti görüşlerini aktarın, muhalefetin yanlışlarını gündeme getirin' talimatı gitti. Söz konusu çağrı üzerine AK Partili milletvekilleri de basın toplantısı için sıraya girdi." ifadesi kullanıldı.

Haberde şunlar kaydedildi:

"Son 1 ay içinde neredeyse her gün en az 3-4 AK Partili milletvekili basın toplantısı yapmaya başladı. İktidar milletvekilleri son yaptıkları basın toplantılarında, Ermenistan’da yaşananlar, 28 Şubat süreci, CHP’li belediyelerde yaşanan sıkıntılar, Ulubey Kanyonu'nun turistik potansiyeli, Ayder'in dönüşümü gibi konuları değerlendirdi. AK Partili milletvekillerinin eklenmesiyle Meclis’te basın toplantısı sayısı neredeyse ikiye katlandı. Bu yeni durumsa mesaileri artacağı için en çok Meclis TV ve Anadolu Ajansı çalışanlarını zor durumda bırakacak gibi görünüyor."