AKP kurucusu Yalçıntaş: Rusya iki defa Türkiye'yi işgalden kurtardı

AKP’nin kurucularından Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Rusya’nın tarihte 2 kere Türkiye’ye dost yardımı yaptığını ve ülkeyi işgal tehlikesinden kurtardığını söyledi. Yalçıntaş, yardımların ilkinin 19. yüzyılda isyan çıkaran Osmanlı Devleti’nin Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’ya karşı, ikincisinin de Kurtuluş Savaşı’nda yapıldığını belirtti.

Sputnik’ten Fuad Safarov’a konuşan’e konuşan Yalçıntaş, “Elbette tarihte Osmanlı ve Çarlık Rusyası arasında bazı savaşlar oldu. Fakat bu savaşların hepsini incelediğimizde bu çatışmaların Rusya-Türkiye ittifakını asla istemeyen Avrupalıların pişirdiğini görüyoruz. Batı iki ülkeyi birbirine düşürmeyi planladı. Fakat Türkiye ve Rusya arasında güzel ilişkilerin kurulduğu durumlar da oldu. Özellikle Rusya tarihte iki kere Türkiye’yi kurtardı. Birincisi 19. yüzyılın başlarında oldu. Mısır’da Mehmet Ali Paşa, Osmanlı’ya karşı isyan etti. Bu güçler Osmanlı’nın zayıf durumundan yararlanarak ülkeyi ele geçirmek istedi. Onlar İngiliz ve Fransızların desteğiyle hareket ederek Kütahya’ya kadar Osmanlı topraklarını işgal ettiler. Bu isyan Osmanlı’nın kalbine doğru geliyordu. Tehlike büyük idi. Bunun üzerine Osmanlı padişahı 2. Mahmud Büyük Britanya ve Fransa'dan yardım istedi. Fakat Fransa'nın Mehmet Ali Paşa'yı desteklemesi, İngiltere'nin de Osmanlı'nın iç işlerine karışmak istememesi üzerine beklediği yardımı alamadı. Bunun üzerine padişah Rusya'dan yardım istedi. Rus çarı da bu tehlikeyi gördü. Rusya İstanbul’a asker gönderdi. Rusya Osmanlı devletini korumak için Rus askerlerini gönderdi. 1830 yılında Rus askerli İstanbul’da Beykoz’a yerleştirildi. Bir kısmı da Gelibolu’ya yerleştirildi. Fransa ve İngiltere, Osmanlı ve Çar ordusunun birlikte olduğunu anladı. Bu ikili ittifakın isyancıları elbette yeneceğini anladılar. Batılı ülkeler isyancı orduya cephe alınca isyancılar Osmanlı topraklarını terketmek zorunda kaldı. Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşması yapıldı. Rusya Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü kurtarmak için önemli bir jest yaptı” dedi.

“Atatürk Lenin’den yardım istedi”

Birinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’nın Osmanlı topraklarını bölüşmeyi planladığını hatırlatan Yalçıntaş, “Çanakkale savaşında Türk ordusunun kahramanlığı sayesinde başta İngiltere olmak üzere müttefik güçler Bolşeviklerle mücadele eden Çarlık Rusyası’na yardım edemedi. Devrim lideri Vladimir Lenin ve silah arkadaşlarının eli kolu güçlendi. 1917 yılında Bolşevik Devrimi ile iktidara gelen Lenin ile Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk arasında mektuplaşmalar ikili ilişkilerdeki önemli sayfalar. Kendim bizzat inceledim. Atatürk, Lenin’den açık şekilde yardım istiyordu. Atatürk, emperyalist güçlerle mücadele bağlamında ordu için yiyecek, silah ve para yardımı istiyordu. Sovyet Rusyası gereken yardımı sağladı. Bu da Türkiye’nin işgalci ordulara karşı savaşında çok önemli rol oynadı. Atatürk zamanında Rusya ile hiç bir karşılıklı münakaşa, çatışma yaşanmadı. İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye, SSCB’e karşı ters bir politika yürütmedi” diye konuştu.