AKP kurucusu ve yöneticisi Ünsal: Milletin üzerindeki ölü toprağı kalktı

AKP'nin kurucu üyelerinden Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Fatma Bostan Ünsal, Gezi Parkı eylemleri için "Yaralananlar, zarar görenler için çok üzgünüm ama bu iş genel kamuoyunun eğilimleri doğrultusunda çözülecek olursa demokratik muhalefeti hatırlatacak, demokratik yöntemlerin Türkiye'de çalıştığını gösterecek" dedi. Ünsal, "Milletin üzerindeki ölü toprağı kalkmış gözüküyor, umalım ki bu tüm Türkiye için hayırlara yol açsın..." ifadesini kullandı.

Pınar Öğünç'ün Radikal.com.tr'de yayımlanan haberi şöyle:

AKP'nin kurucu üyelerinden siyaset bilimci Fatma Bostan Ünsal, partisini çeşitli konularda defalarca eleştirmiş bir isim. Uzun süre İnsan Haklarından Sorumlu Bakan Yardımcılığı yaptı. En çok eleştirisi de insan hakları ihlalleri üzerine oldu. Fatma Bostan Ünsal'la Ortadoğu Kadın Konferansı için bulunduğu Diyarbakır'da konuştuk.

Dün yaşananlara dair yorumu önemliydi. Yine sağduyuyla yaklaşıyor ve milletin üzerindeki ölü toprağının kalktığını söylüyor Bostan. AK Parti kurucusu Bostan şunları söyledi, "Şanslıyız, bu hükümet de düşünmeli ki çok şanslı, çünkü bu kadar insanın sokağa çıkmasıyla çok daha kötü şeyler yaşanabilirdi. Halkta bir sağduyu var. AK Parti bir adım attı, bundan geri dönmeyi uygun bulmamasını anlayabiliyorum. O yüzden ara bir çözüm olarak mahkemenin kararına uyup bu meseleyi çözme ihtimalini değerlendirmesi gerekir. Fakat mahkeme kararı sonrasında polisin geri çekilmemesini anlayamıyorum. Gerçekten bunun ardındaki aklı anlamak mümkün değil.

Buradaki programım nedeniyle uzaktan takip ediyorum. AK Parti içinde neler konuşuluyor, istifa eden oldu mu inanın bilmiyorum. Yaralananlar, zarar görenler için çok üzgünüm ama bu iş genel kamuoyunun eğilimleri doğrultusunda çözülecek olursa demokratik muhalefeti hatırlatacak, demokratik yöntemlerin Türkiye'de çalıştığını gösterecek. Muhalefet ve iktidar arasında güven tazelenecek. Milletin üzerindeki ölü toprağı kalkmış gözüküyor, umalım ki bu tüm Türkiye için hayırlara yol açsın..."