AKP kurucularından Şener: Doğuda kayyım ata, hapse at; batıda istifa et, keyfine bak!..

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener, İstanbul ve Ankara’da da dahil olmak üzere birçok şehirde gündeme gelen istifa tartışmalarıyla ilgili olarak “Bu değişiklikler, AK Parti’ye ve Erdoğan’a seçimlerde bir şey kazandırmaz, kaybettirir” dedi. Şener, doğudaki belediye başkanlarının hapse atılarak yerlerine kayyım atanmasını ‘ayrıştırma’ olarak niteleyerek “Doğudaki belediye başkanlarını görevden alıp, hapse atıyorlar. Kanunlar doğuda farklı, batıda farklı mı işliyor? Eğer bunu diyorsan, sen devlet, hükümet olamamışsın demektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası başlayan "istifa" tartışmaları devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in bugün istifa etmesi beklenirken, bir istifa haberi de Niğde’den geldi. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, basın toplantısı düzenleyerek görevden ayrıldığını açıkladı. AKP’li belediyelerdeki istifa süreci İstanbul ile başlamış, Kadir Topbaş 22 Eylül’de istifasını açıklamıştı. İkinci istifa haberi de Düzce’den gelmiş, AKP’li başkan Mehmet Keleş, görevini bıraktığını açıklamıştı.

AKP’nin kurucuları arasında yer alan Abdüllatif Şener, yaşanan istifaları T24’e şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu değişiklikler, AK Parti’ye ve Erdoğan’a seçimlerde bir şey kazandırmaz, kaybettirir. Baskıyla istifa ettirmenin sebebi nedir? Hiçbir adli, idari soruşturma yapılmadan görevden alıyorlar ve hiçbir şey açıklamıyorlar.

“Oy verenlere saygısızlık”

"Doğudaki belediye başkanlarını görevden alıp, hapse atıyorlar. Kanunlar doğuda farklı, batıda farklı mı işliyor? Eğer bunu diyorsan, sen devlet, hükümet olamamışsın demektir. Bu tavrın ayrıştırmayı derinleştiren bir tarafı var.

"Doğuda kayyım ata, hapse at. Batıda istifa et, keyfine bak. Görevden almanın gerekçeleri olur, bunu da herkesin bilme hakkı olur. Bu adaletsizlik, bölücülük, ayrıştırmacılık. Ayrıca oy verenlere de saygısızlık."