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AKP kurucularından Şener: Çocuklar dini kurumlarda tecavüze uğruyor, borçtan intihar ediyor; sorumlu kim?

"Çocuklar 13 yaşında Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapsediliyor"

09 Ekim 2017 17:09

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından olan Abdüllatif Şener, "Çocuklar her yaşta dini kurumlarda tecavüze uğruyor, 17'sinde borçtan intihar ediyor; sorumlu kim?" diye sordu.

Twitter'da bir paylaşım yapan Şener "Çocuklar 13 yaşında Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapsediliyor" diye tepki gösterdi.

Son aylarda sıklıkla cemaat/tarikat yurtlarında çocuklara yönelik taciz/tecavüz olayları artmıştı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla hakkında dava açılan 13 yaşındaki A.Ş’ye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şikâyetinden vazgeçmesine rağmen 1 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde borçları nedeniyle bunalıma giren 17 yaşındaki Caner Taşpınar da, kendini asarak intihar etmişti.

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