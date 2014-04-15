AKP kurucularından Kamacı: Hakan Türkiye'nin iftiharıdır, ismini silseniz ne olur

Türk futbolunun simge oyuncularından Hakan Şükür’ün isminin statlardan kaldırılmasına spor camiası tepki gösterdi. AKP kurucularından eski boksör Cemal Kamacı, Hakan Şükür, Türkiye’nin iftiharı kardeşimiz. “Silseniz ne olur? Allah ismimizi silmesin.” dedi. İspanya’da yaşayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci de “Partideyken değil de şimdi mi siliniyor?” sorusunu sordu. Şükür ise, “En son tabela mezar taşınızdır” tweet’ini attı.

İstanbul’da Sancaktepe’nin ardından Esenyurt Belediyesi de Hakan Şükür ismini stadyumdan kaldırdı. Halihazırda Türkiye’nin sporda dünya çapında en çok tanınan yüzü olan millî futbolcu, Sancaktepe Belediyesi’nin uygulamasından sonra “Duvarda resmin olacağına alemde ismin olsun” diye mesaj atmıştı.

Cemal Kamacı'nın Hakan Şükür hakkındaki sözleri şöyle:

Hakan Şükür, Türkiye’nin iftiharı kardeşimiz. Partiden gidişi hoş değildi. Ama isminin stadyumdan sökülmesi, bunu kim yapmışsa bu yanlış. Üzüldüm. Yahu Hakan Şükür’ü Türkiye kabul etmiş. Buna ismi vermişsin. Arsızlık mı yapmış? Benim 4-5 tesiste ismim var. Silseniz ne olur? Unvanlarımı silemezsiniz ki. Başbakan’a şirin gözükmek için de yapılmış olabilir. Başbakan bu adamın ismini silin demez. Hakan Şükür, delikanlı bir çocuk. Silersen sil, Allah ismimizi silmesin.

Şükür, Esenyurt Belediyesi’nin tavrının ardından ise “Unutmasın kimse, en gerçek ve en son tabela mezar taşınızdır! Ve herkes ismiyle değil, kulluk hakkının hesabıyla yatar o taşın altına” tweet’i ile “Dünyada, hangi makama, şöhrete, maddi imkana sahip olursanız olun; mezarın ve kefenin ölçüsü hep standarttır” tweet’lerini takipçileriyle paylaştı.

