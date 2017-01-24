AKP kurucularından Abdüllatif Şener: Televizyonlara yasaklıyım, 'hayır' kampanyası sağ seçmeni de etkilemeli

AKP’nin kurucularından olan Abdüllatif Şener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğiyle ilgili olarak "‘Hayır’ ve ‘evet’ oyları CHP ve AKP diye ayrılırsa sağlıksız sonuç gösterir. Onun için özellikle merkez sağ ve sağ seçmenini etkileneceği bir tarzda hayır propagandası yapılması lazım" dedi. Kitle iletişim araçlarının iktidarın kontrolünde olduğunu ifade eden Şener, "Hakkımda bir andıç var. Televizyonlara yasaklıyım. Bu yasağı dinlemeyen çok az sayıda kanal ve gazete var" ifadesini kullandı.

T24'e konuşan Abdüllatif Şener'in açıklamaları şöyle:



Bu referandumda 'hayır' propagandası yapacakların propoganda şekilleri ve organizasyonları halkoylamasının sonucunu belirleyecek. ‘Hayır’ ve ‘evet’ oyları CHP ve AKP diye ayrılırsa sağlıksız sonuç gösterir. Onun için özellikle merkez sağ ve sağ seçmenin etkileneceği tarzda bir hayır propagandası yapılmalı. Muhafazakar ve sağ seçmene hitap edecek bir şekilde anlayış ve düzgün bir üslupla hayır kampanyasına katılmak lazım.

"Kitle iletişim araçları iktidarın kontrolünde"

Bunun için bazı güçlükler var. Birincisi iletişim kanalları tamamen iktidarın kontrolünde. Televizyon, gazete gibi kitle iletişim organları iktidarın kontrolünde. Böyle olunca, söylediklerinizi kitlelere nasıl oluşturacaksanız bunda büyük bir sorun var. Yüzyüze görüşmeler önemli, organizasyon önemli Örgütünüz yoksa organizasyon yapamazsınız. Zaten genel duyurularla seçmen hiçbir yerde toplanmaz. Maalesef, Türkiye’de muhalif söylemleri benimsemiş bir örgütlü kesimin gücü her geçen gün azalmaktadır.

"Televizyonlara yasaklıyım"

Şimdi ben nasıl organize edeceğim de propaganda olacak. Olsa olsa TV kanalları olur ya da internet medyası sorarsa görüşlerimi söyledim. Şöyle bir zorluk var. Hakkımda bir andıç var. Televizyonlara yasaklıyım. Bu yasağı dinlemeyen çok az sayıda kanal ve gazete var.

"Para yoksa böyle bir kampanyayı yürütemezsiniz"

Bağımsız bir insanım. Bir miting gibi salon organizasyonu yapacak bir örgütlü alt yapım olmadığı için gibi böyle bir organizasyonu yapabilecek bir param yok. Para yoksa, örgüt yoksa böyle bir kampanyayı yürütemezsiniz. Ancak bazı arkadaşlarla temastayız. Bir yerlere çağırıyorlar, başka organizasyonlara çağırıyorlar oralarda konuşmak, seçmen kitlesi zaten hayır oyu verecek insanlar olduğu için bir kazanım sağlayacak özellikte değil.