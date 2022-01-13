AKP kurucularından olan CHP milletvekili Abdüllatif Şener: Önümüzdeki seçimlerde MHP'nin AKP'nin yanında duracağını düşünmüyorum

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, TV5’te ekrana gelen 4. Güç programına konuk oldu. Cumhur İttifakı'nın yakında bölüneceğini söyleyen Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin önümüzdeki seçimlerde, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında duracağını düşünmüyorum. Seçim ortamında Cumhur İttifakı'nın sürdürülemeyeceği kanaatindeyim” dedi.

“Karşıda da biliyorsunuz AKP ve MHP var. Ama ben MHP’nin dahi seçimlerde AKP’nin yanında duracağını düşünmeyenlerdenim. Son dakikada bir iyilik yapacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanan Abdüllatif Şener, sunucunun “Önümüzdeki seçimde mi Sayın Şener?” sorusuna “Evet, önümüzdeki seçimler için söylüyorum” yanıtını verdi.

"Erdoğan’a destek verilmesinin hem tabanın eğilimi hem de parti kadrolarındaki tereddütler açısından biraz zor olduğunu görüyorum"

Şener, sunucunun “MHP, AKP’den ayrı bir seçim politikası mı izleyecek. Bunu mu öngörüyorsunuz?" sorusuna ilişkin ise şöyle konuştu:

“O ihtimal var tabii. O arayış var. Fakat orda nasıl bir sonuç alabilirler tam kestiremiyorum. MHP’nin tabanının eğilimlerine ve partinin üst pozisyonlarında yer alanların değerlendirmelerine baktığımda, bu ittifakın önümüzdeki seçim için Tayyip Erdoğan’a destek verilmesinin hem tabanın eğilimi hem de parti kadrolarındaki tereddütler açısından biraz zor olduğunu görüyorum. Bu nedenle de seçim ortamında veya seçim dönemine girdiğimiz andan itibaren bu ittifakın sürdürülemeyeceği kanaatini taşıyorum.”