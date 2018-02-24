AKP kurucularından Abdüllatif Şener: Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeder

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak “Muhalefet ciddi bir hata yapmazsa Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeder” dedi.

Halk TV'de Lale Ozan Arslan'ın konuğu olan Şener, şunları söyledi:

"Bu ittifakla, ben aşağı yukarı yüzde yüz eminim, ama muhalefetin hata yapmaması lazım. Muhaşefetin ciddi bir hata yapmayacağı varsayımı içerisinde bu AKP - MHP ittifakıyla, sayın Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeder. Bu samimi inancım. Gerçekten kaybedeceğini görüyorum. Şu maddeleri evire çevire düzenlemesinden. Yıllardır ittifaklar, koalisyonlar aleyhine dünyanın sözlerini söyleyen Erdoğan'ın, şimdi yasayla ittifak yapmaya çalışıyor olması bunun işareti değil midir? Korkunun ecele faydası yok."