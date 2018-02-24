T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP kurucularından Abdüllatif Şener: Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeder

"Muhalefetin hata yapmaması lazım, korkunun ecele faydası yok"

24 Şubat 2018 13:37

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak “Muhalefet ciddi bir hata yapmazsa Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeder” dedi.

Halk TV'de Lale Ozan Arslan'ın konuğu olan Şener, şunları söyledi:

"Bu ittifakla, ben aşağı yukarı yüzde yüz eminim, ama muhalefetin hata yapmaması lazım. Muhaşefetin ciddi bir hata yapmayacağı varsayımı içerisinde bu AKP - MHP ittifakıyla, sayın Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeder. Bu samimi inancım. Gerçekten kaybedeceğini görüyorum. Şu maddeleri evire çevire düzenlemesinden. Yıllardır ittifaklar, koalisyonlar aleyhine dünyanın sözlerini söyleyen Erdoğan'ın, şimdi yasayla ittifak yapmaya çalışıyor olması bunun işareti değil midir? Korkunun ecele faydası yok."

 

ETİKETLER

Tayyip ErdoğanAKPAbdullatif Şenerseçim2019

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24