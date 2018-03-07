AKP kurucularından Abdüllatif Şener: AKP üç seçimde de kaybedecek ama bir şartla...

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener, AKP'nin seçimlerde şansının çok az olduğunu söyledi. "“Sürekli milli idareden bahseden Erdoğan, halkın sandığa yansıyan iradesinden emin olmadığı için rahatsızlık duymaya başlamıştır" diyen Şener, "İktidarın bu 3 seçimden hiç birini alma ihtimalini görmüyorum ama bir şartla…Muhalefet ciddi bir hata yapmazsa!" diye konuştu.

Halk TV'de yayınlanan Semra Topçu ile “Güne Başlarken” programına katıldı. Programda 2019 seçimlerine değinen Şener, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Muhalefet ciddi hata yazmazsa"

AKP’nin seçimlerde şansının çok az olduğunu vurgulayan Şener, “Sürekli milli idareden bahseden Erdoğan, halkın sandığa yansıyan iradesinden emin olmadığı için rahatsızlık duymaya başlamıştır. İttifak yasa teklifiyle de ‘halkın iradesini sandıkta nasıl çarpıtırım’ mekanizmalarını kurmaya çalışıyor. Bakın ben iddia ediyorum, mevcut iktidar önümüzdeki 3 seçimde de kaybedecektir. İktidarın bu 3 seçimden hiç birini alma ihtimalini görmüyorum ama bir şartla…Muhalefet ciddi bir hata yapmazsa! Muhalefet ciddi bir hata yapmazsa hele hele Cumhurbaşkanlığı seçimlerini almalarını imkansız görüyorum” dedi.