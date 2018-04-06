AKP, kurucu belediye başkanını ihraç etti

Karabük’te AKP’li Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, oybirliğiyle partiden ihraç edildi. Çaylı, 2001’de ilçede kurucu başkanlık yapmış, son iki dönemde de belediye başkanı seçilmişti. Başkanın ihraç talebi, AKP’nin il başkanlığından genel merkeze iletilmişti.

Söz konusu istifaya ilişkin olarak karabuknethaber.com'da şu bilgilere yer verildi:

"2001 yılında AK Parti’nin Yenice ilçesinde kurucu ilçe başkanlığını yapan ve son iki dönemdir partisinden Belediye Başkanı seçilen Çaylı, bir süredir milletvekilleri ve il teşkilatı ile ters düşmüştü. İlçe Başkanı Yılmaz Kırık’ın atanması ve ardından tek aday olarak kongrede seçilmesinden sonra, Belediye Başkanı Zeki Çaylı’nın İl Teşkilatına ve Milletvekillerine karşı muhalefeti ciddi anlamda sertleşmişti.

"Çaylı ile diğer partililer arasında düşülen bu ters durum sonucu AK Parti Genel Merkezine ihraç istemi ile İl Başkanlığı başvuruda bulunmuş, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu ise Zeki Çaylı’nın savunmasını almıştı."