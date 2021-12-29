AKP kurmayları: Kur korumalı TL için ek bütçeye gerek yok

AKP kurmayları, hazinenin bütçe büyüklüğünün yüzde 10’u kadar harcama yetkisine sahip olduğunu belirterek, kur korumalı TL vadeli mevduatın ek bütçe gerektirmediğini ifade ediyor.

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre , geçen hafta uygulanmaya başlanan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıyla ilgili yasa teklifi çalışmalarına başlayan AKP, düzenlemeyi gelecek hafta Meclis’e getirmeyi planlıyor. 9 maddeden oluşması planlanan mini ekonomi paketinde, doğalgazın kademeli tarifeye girmesi, müteahhitlerin fiyat farkına ilişkin düzenlemeler de yer alacak.

Edinilen bilgilere göre, AKP kurmayları, yarın konuyla ilgili Meclis’te bir toplantı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının da katılacağı toplantıda bakanlık ayrıca, kripto paralarla ilgili hazırlanan taslak metinle ilgili bir sunum da gerçekleştirecek.

Yasal zemin hazırlanacak

Teklifte, kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili hem kamu bankalarına hem de özel bankalara yapılacak ödemelerin yasal zemininin yer alacağı belirtiliyor. Buna göre, Hazine'den yapılacak ödemelere ilişkin de düzenlemeler yapılacak. Teklifin gündeme gelmesinin ardından ek bütçe gerekip gerekmeyeceğine dair tartışmalar ortaya çıkmıştı. 2022 yılı bütçesine ödenek konulması için bir ek bütçe kanunun çıkarılmasının gerekli olduğu yorumları da yapılmıştı.

AKP kurmayları, bunun için ek bütçeye gerek olmadığını ifade ediyor. Kurmaylar “Bütçe büyüklüğünün yüzde 10’u kadar hazineye harcama yetkisi veren bir düzenleme var. 5018 sayılı kanuna bir geçici madde eklemiştik. Bu maddede ‘Bütçe gelirlerinin üstüne bir gelir olması durumda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile harcanabilir’ hükümleri yer alıyor. Yani, yaptığımız işin ek bütçe gerektirmeyeceği kanaatindeyiz” dedi.

Vatandaşın bir kaybının olmayacağını dile getiren AKP kurmayları “Vatandaşa ‘seni zarar ettirmeyelim’ diyoruz. Merkez Bankasının kendi yetkisinde var olan bir şey. Merkez Bankası'nın uygulamasını maliye için gerçekleştirmiş olacağız. 10 Ocak’a kadar bitirmeyi planlıyoruz. Teklif, Meclis’te Plan ve Bütçe Komisyonuna gelecek” ifadelerini kullandı.

'Mini ekonomi paketi hazırlanacak'

Yeni Şafak'ın aktardığına göre de, bu kapsamda, 9 maddeden oluşan mini bir ekonomi paketi hazırlanması planlanıyor.

Yasa teklifi hazırlıkları kapsamında yarın Meclis’te bir toplantı yapılacak. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri katılacak.

Bu toplantının ardından son şeklini alması beklenen teklifin 4 Ocak’ta TBMM Başkanlığı’na sunulması ve 14 Ocak’a kadar da yasalaştırılması planlanıyor.

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