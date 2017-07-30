AKP kulislerinde 'Meclis çoğunluğu' kaygısı: Parti tümüyle MHP'ye bağımlı kalır

2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak AKP kulislerinde "Meclis çoğunluğu" kaygısı yaşandığı iddia edildi. Partililerin "Eğer parti, Meclis’te çoğunluğu sağlayamazsa bir parti ile ittifak kurma yoluna gider. Bu da MHP olur. Eğer 2019 seçiminde Meclis’te çoğunluğunu yitirirse gerek hükümette gerek Meclis’te MHP ile koalisyon zorunluluğu doğar. Parti tümüyle MHP’ye bağımlı kalır" görüşünü dile getirdiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre; AKP yönetiminde, Cumhurbaşkanlığı seçiminden çok milletvekili seçiminin daha önemli olacağı değerlendirmesi yapılıyor. Parti kulislerinde, 2019 seçimlerinin olası sonuçlarına göre şu görüşler dile getiriliyor:

*7 Haziran tehlikesi: Anayasa değişikliyle birlikte ilk kez 2019’da Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimi birlikte yapılacak. Tayyip Erdoğan, ilk turda yüzde 51 alarak seçilemese bile ikinci turda en fazla oyu alarak cumhurbaşkanı seçilir, burada bir sıkıntı yok. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda partilerin alacağı oy oranları Meclis’teki milletvekili dağılımını da belirleyecek. Eğer 7 Haziran’daki gibi bir tablo çıkması durumunda AKP’nin Meclis’te çoğunluğunu kaybetmesi gibi bir durum ortaya çıkabilir.

*Çoğunluk olmazsa yasa çıkarılamaz: Eğer parti, Meclis’te çoğunluğu sağlayamazsa bir parti ile ittifak kurma yoluna gider. Bu da MHP olur. MHP ile anayasa değişikliğinin ardından şu anda birçok konuda ortak hareket ediliyor. Ancak bu AKP’nin Meclis’te çoğunluğu olmasına rağmen yapılıyor. Birçok konuda MHP’nin talepleri yerine getiriliyor, ama bir zorunluluk yok. Eğer 2019 seçiminde Meclis’te çoğunluğunu yitirirse gerek hükümette gerek Meclis’te MHP ile koalisyon zorunluluğu doğar. Parti tümüyle MHP’ye bağımlı kalır.

*Erdoğan’ın mesajları tabloyu değiştirmek için: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin her toplantısında 2019 seçimlerine işaret ederek yüzde 51 oy alınmasının önemine dikkat çekiyor. Son dönemde özellikle milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilatlara yönelik verdiği ‘yoruldum diyen çekilsin, birlik ve beraberliğinizi koruyun, birbirinizi çalım atmayın’ mesajlarının altında 2019 seçimlerini kazanmak için partiye dinamizm kazandırma, toparlama ve seçime hazırlama gayesi yatıyor.

*Seçim yasalarında tek hedef kazanmak: 2019 seçimleri öncesinde Siyasi Partiler Yasası ve seçim mevzuatında değişikliğe gidilecek. Dar bölge ve daraltılmış bölge mi olacak, yoksa mevcut sistem aynen mi devam edeceği konusunda getirilecek düzenlemeler tamamen seçimleri kazanma ve Meclis’te çoğunluğu yitirmeme üzerine kurulu olacak.