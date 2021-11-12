AKP kulisi: Sahadan gelen kamuoyu araştırmaları partinin moralini bozdu, CHP ile aradaki makasın gitgide daralıyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, bu salı günü MHP ve AKP’li milletvekillerinin katılmaması sonucu yeter sayıya ulaşılamamsı sonucu TBMM Genel Kurulu’nun toplanamadığına dikkati çekti. AKP ve MHP milletvekillerinin heyecanlarını kaybetmiş durumda olduklarını söyleyen Yarkadaş, AKP’de siyaset yapan etkili bir ismin kendisine bu konuyla ilgili, “Sahadan gelen kamuoyu araştırmaları, partinin moralini bozdu. Araştırmalar, CHP ile AK Parti’nin arasındaki makasın git gide daraldığını gösteriyor. Bu da moralleri bozuyor” dediğini aktardı.

İsmini paylaşmadığı bu kişinin, “Genel merkezin şu an tek gündemi kamuoyu araştırmaları ve İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın sözleri… Çünkü hiçbir araştırmadan iyi bir sonuç gelmiyor. Türkkan meselesine o yüzden bu kadar çok eğiliyorlar” dediğini ifade eden Takan yazısının devamında da şunları kaydetti:

“AK Partili kaynağım, motivasyon eksikliğindeki sebeplerinden birinin ise o gün medyaya da yansıyan ‘parti içi tartışma’dan kaynaklı olduğunu söyledi. Hatırlayacağınız üzere, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artık medya önünde tartışıyor. Bu tartışmanın, partideki etkili isimleri rahatsız ettiği ve ‘Ne konuşulacaksa, içeride konuşulmalı’ tepkisini verdikleri belirtiliyor. Aslına bakarsanız, bu tepki de oldukça anlamsız… Zira; AKP içinde artık “konuşulacak, diyalog kurulacak ve istişare edilecek” bir mekanizma kalmadı ki…”

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