AKP, kripto para yasası için uzmanları dinledi: "Kontrollü ancak özgürlükçü olalım, yazılımcıları kaçırmayalım"

Eray GÖRGÜLÜ

Kripto para piyasalarına düzen getirmesi hedeflenen yasa taslağı için AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’la bir araya gelen uzmanlar ve sektör temsilcileri önerilerini sıraladı. Toplantıya katılan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi, ekonomist Nurullah Mahmut Dündar, “Kontrolü elden bırakmayan ancak çok özgürlükçü bir yasal düzenlemeye ilişkin tespitlerimizi sıraladık. Yasaklarla yazılımcıları kaçırmamak gerekiyor” dedi. Yurt dışı kripto para alım satım platformlarının yasaklanması ve lisansa tabii tutulmasının da ciddi bir arbitraj doğuracağını ifade eden Dündar, “Yurt içindeki fiyatla yurt dışındaki fiyat arasında farklar oluşturacağını, dolayısıyla bunun doğru olmadığını anlattık” ifadesini kullandı.

“Heyecanla beklediğimiz bir gelişmeydi”

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para piyasalarına düzen getirmesi hedeflen yasa taslağı üzerine fikirlerini almak üzere akademisyen ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda düzenlenen toplantıya katılan Nurullah Mahmut Dündar, T24’ün sorularını yanıtladı. Meclis çatısı altında, kamu otoritesi, akademisyenler ve yazılımcılar ile sektöre ait ekosistemin temsilcilerinin davet edilmesinin ve fikirlerinin dinlenmesinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Dündar, şunları söyledi:

“Heyecanla beklediğimiz bir gelişmeydi ve bunun için teşekkür ediyoruz. Masanın diğer tarafında da Hazine ve Maliye Bakanlığından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, MASAK’tan, BDDK’dan çok önemli temsilciler vardı. Türkiye, nüfusa oranla kripto para kullanıcı sayısında dünyada dördüncü, Avrupa’da birinci sırada. Öncelikle sektörün temsilcileri, bundan sonra Thodex ve benzeri durumların yaşanmaması için bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.

“Döviz çıkan değil, döviz giren ülke olmalı”

Yasa taslağı üzerindeki detaylar konuşuldu. Olması gereken bir yasa tasarısının neleri içermesi gerektiğini anlattık, fikir ve önerilerimizi dile getirdik. Kontrolü elden bırakmayan ancak çok özgürlükçü bir yasal düzenlemeye ilişkin tespitlerimizi sıraladık. Dünyada, bu tarz düzenlemeler nasıl yapılıyor onları da anlattık. Yapılacak olan yasal düzenlemenin Türkiye’nin dünyadaki bu ekosistem içerisinde üst sıralara gelmesini sağlayacak bir planlama içermesi gerektiğine inanıyoruz. Düzenleme, Türkiye’nin döviz çıkan değil, döviz giren ülke olmasına imkân tanımalı ve bu camiayı kapsayan, kucaklayan bir sistemin önünü açmalı.

“Yurt dışı lisansı ciddi bir arbitraj doğurur”

Dolayısıyla yasal düzenlemenin teknolojik değişimlere de ayak uydurması için önerilerimizi de ilettik. Cezalardan ziyade sektörün teşvik edilmesinin ve yasak yerine kontrollü serbestlik bırakılmasının hem kullanıcılar, hem sektör hem de devlet açısından daha uygun olacağına inanıyoruz. Bu şekilde Türkiye, blockchain ürünleriyle ilgili bir merkez haline gelecektir. Projeler Türkiye’den çıkacaktır. Toplantıda Çin örneği de konuşuldu. Şu anda Çin’deki yasaktan dolayı kendi projesini hayata geçirmek üzere Türkiye’ye gelen bir yazılımcı var. Yasaklarla böyle yazılımcıları da kaçırmamak gerekiyor. Yurt dışı kripto para alım satım platformlarının yasaklanması ve lisansa tabii tutulmasının da ciddi bir arbitraj doğuracağını, yani yurt içindeki fiyatla yurt dışındaki fiyat arasında farklar oluşturacağını bahsettik dolayısıyla bunun doğru olmadığını anlattık.”