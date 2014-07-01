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AKP, Köşk adayını 'watchout teknolojisi' ile açıklayacak

AKP, cumhurbaşkanı adayını bugün 4 bin kişinin davet edildiği Congresium’da büyük bir görsel şölen ile açıklayacak

01 Temmuz 2014 09:32

AKP'nin 10 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Cumhurrbaşkanlığı seçimlerinde çıkaracağı adayı bugün Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 40 yıllık yol arkadaşı ve AKP Genel Başkanvekili Mehmet Ali Şahin’in açıklaması bekleniyor. Aday için hazırlanan özel sunum, 3 boyut algısı yaratarak görsel zenginlik içeren watchout teknolojisi ile  Congresium’da salona yansıtılacak. 

Dünyada birçok ünlünün konserlerinde kullandığı watchout teknolojisi sayesine yüksek çözünürlükte projeksiyonlar ve gelişmiş bilgisayar ağ teknolojisi kullanılarak görsel zenginlik yaratılıyor. Her davetlinin kart rengine uygun koltukta oturacağı, özel kartlarla gireceği toplantıya, 21’inci yasama döneminden itibaren son 4 dönemki AKP milletvekilleri, bakanlar, bakan yardımcıları, il, ilçe, belde belediye başkanları, MKYK üyeleri, büyük kongre delegeleri, il başkanları ve parti kurucuları davet edildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, salona girişlerin saat 09.00’dan itibaren başlayacağı toplantıda adayın saat 11.30 civarında ilan edilmesi bekleniyor. Şahin’in salondaki açıklaması ve Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemle ilgili konuşmasının ardından AKP milletvekillerince imzalanan başvuru dilekçesi Meclis Başkanlığı’na götürülecek.

 

250 gazeteci

 

Salonda Genel Merkez’den 70 kişi görev alacak. AKP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada kartsız girişlere izin verilmeyeceği, davetlilerin dağıtılan kartlarla salonda aynı renkte olan koltuklara oturabileceği bildirildi. Toplantıyı farklı basın kuruluşlarından muhabirlerin yanı sıra genel yayın yö-
netmenleri, Ankara temsilcileri ve köşe yazarlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 250 basın mensubu takip edecek. Kongre salonunda Erdoğan’ın güvenliğini Başbakanlık Koruma ekibinin 180 güvenlik görevlisi sağlayacak.

 

'AKP ona emanet'

 

Erdoğan’ın aday olması durumunda “Genel Başkanvekili” olarak Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Mehmet Ali Şahin yönetimin başında bulunacak. Parti tüzüğünde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı, genel başkandan sonra 1 numaralı yardımcı olarak yer alıyor. Teşkilat Başkanı Süleyman Soylu ile Seçim İşleri Başkanı Mustafa Şentop ve Tanıtım-Medya Başkanı Hüseyin Çelik, parti hiyerarşisinde Şahin’in ardından geliyor. Şahin, 1980 öncesi futbol oynadığı Kasımpaşa Erokspor’dan beri yaklaşık 40 yıldır Erdoğan ile yol arkadaşlığını sürdürüyor. Şahin, 1980 öncesi Milli Selamet Partisi İstanbul İl Teşkilatı’ndan itibaren, 1980 sonrası Refah Partisi döneminde ve AKP'nin kuruluşunda Erdoğan’ın yakın siyasi kadrosunda yer aldı.

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