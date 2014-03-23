AKP konvoyunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza bugün saat 15.00 sıralarında Konya’nın merkez Selçuklu İlçesi Başarakavak Beldesi yakınlarında meydana geldi. Konvoyda bulunan AKP Selçuklu İlçe Başkan Yardımcısı Gülvezir Korkmaz yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp yolun sağındaki ağaçlara çarptı.
İsmail Akkaya’nın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, kazada araç içinde bulunan Selçuklu Gençlik Kolları üyesi 24 yaşındaki Talha Bayrakçı öldü, sürücü Korkmaz ve AKP Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Rafet Baştürk yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.