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AKP konvoyunda kaza

AKP Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz'ın konvoyunda bulunan bir araç takla attı

10 Kasım 2013 17:37

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinden kent merkezine gelen AKP Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz'ın konvoyunda bulunan bir aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ergani İlçesi'nden Diyarbakır'a gelen AKP Diyarbakır Milletvekili Mine Lök Beyaz'ın da bulunduğu araç konvoyunda yer alan ve plakası ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir araç, aşırı hız nedeniyle Ahmetli Köyü yakınlarında saat 13.00 sıralarında takla attı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kazada, araçta bulunan ve Milletvekili Mine Lök Beyaz için fotoğraf çeken yeğeni Mehmet Cüneyt Güngör, akrabası Medet Aydın ve İrfan Afşan yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Güngör, kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 2 yaralı Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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