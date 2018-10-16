AKP: Konsolos'un dokunulmazlığı var, seyahati engellenemez

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu'nun Türkiye'den ayrılmasına ilişkin olarak, "Konsolos'un dokunulmazlığı var, seyahati engellenemez" dedi.

Çelik, ODTÜ'lü öğrencilere açılan davanın geri çekildiğini de söyledi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin Çelik, "Bütün kurumlarımız olayın aydınlatılması için etkili bir çalışma yürütüyor. Şundan herkesin emin olması gerekir, bu mesele net bir şekilde açığa çıkacaktır. Herhangi bir şekilde bu meselenin örtülmesi, kapatılması, zamana bırakılması gibi bir şey söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

AKP Sözcüsü, yerel seçimlerde AKP-MHP ittifayla ilgili de "Her iki parti de, Cumhur ittifakı konusunda hassastır" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, "Bu ittifakın ortaya koyduğu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleştireceği konusunda kesin mutabakat vardır" diye konuştu.

Çelik, afla ilgili "(Af teklifi) Kimsenin kişisel olarak uğradığı haksızlığı affetme yetkisine biz sahip değiliz, bu yaklaşımı gözeterek bir çalışma yapılıyor" ifadesini kullandı.