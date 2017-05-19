AKP kongresine hangi isimler davet edilmedi?

100 bin kişinin katılması beklenen AKP Kongresine davet edilmeyen isimler belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Partiye sırtını dönen kimse iflah olmadı' sözleriyle eleştirdiği bazı eski partililer çağrılmadı. Buna göre partinin kurucuları arasında yer alan Abdüllatif Şener, Ertuğrul Yalçınbayır ve İdris Naim Şahin’e davetiye gönderilmedi.

Star gazetesinden Şerife Güzel’in haberine göre, delege olarak kongre salonunda yerini alacak olan mevcut milletvekilleri, Genel Merkez'de kendileri adına hazırlanan kartları ile salona girecekler.

AKP kongresi için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye davetiye gönderildi. Gül'ün yanı sıra partide bugüne kadar görev yapmış isimler de kongreye davet edildi. Ancak parti kademelerindeki görevlerinden sonra partiden istifa eden ya da partinin yollarını ayırdığı isimlere davetiye gitmedi.

100 bin kişi

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın organize ettiği kongreye ilişkin hazırlıklar son aşamaya geldi. Kongreye yabancı misyon şefleri ve büyükelçilikler davet edilirken, ilk kez Almanya'daki UETD organizasyonundan da kalabalık bir katılım olacağı öğrenildi. İllerden gelecek olan partililer ve davetlilerle birlikte Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak olan 3. Olağanüstü Kongreye 100 bin kişi dolayında bir katılım olması bekleniyor.

Şener, Şahin ve Yalçınbayar'a davetiye yok

Kongre için, parti kurucuları başta olmak üzere bugüne kadar parti yönetim kademelerinde görev yapmış isimler ve eski milletvekillerine davetiye gönderildi. Eski milletvekili ve parti yöneticilerinden, partiyle bağı kesilmiş olan Abdüllatif Şener, Ertuğrul Yalçınbayır, İdris Naim Şahin gibi isimlere davetiye gönderilmedi.

Arınç ve Gül'e davetiye gönderildi

Ancak TBMM başkanlığı yapmış ve kabinede başbakan yardımcısı olarak uzun dönem bulunmuş olan Bülent Arınç başta olmak üzere çok sayıda eski yöneticiye davetiye gönderildi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kongre için davetiye gönderilen isimler arasında yer aldı. Gül'ün davetiyesi, özel kurye ile kendisine ulaştırıldı.

Kartla girecekler

Delege olarak kongre salonunda yerini alacak olan mevcut milletvekilleri ise Genel Merkez'de kendileri için hazırlanmış olan kartları alarak salona girecekler. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da, milletvekilliği statüsü devam ettiği için ayrıca kongre davetiyesi gönderilmeyip, delege kartı hazırlanan isimler arasında yer aldı.