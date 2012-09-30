AKP kongresinde muhalefet yok; CHP'den boykot, MHP'den protesto

AKP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi'nde Meclis’ten hiçbir partinin temsilcisi yer almadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP 4. Olağan Büyük Kongresi ile ilgili olarak, ''Bu kurultay Türk demokrasi tarihinin kara bir sayfasıdır. Medyaya ambargo uygulanmıştır. Bunu içime sindiremiyorum'' dedi.



AKP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın genel başkanlığa son kez aday olduğu kongrede, TBMM’de bulunan partilerin temsilcileri katılmadı.

CHP, bazı gazete ve televizyonların davet edilmemesi gerekçesiyle kongreyi boykot etti.

MHP de Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani’nin kongrede bulunması protesto ederek katılmadı.

Meclis’teki diğer parti BDP ise AKP tarafından kongreye davet edilmedi.



Kılıçdaroğlu: Bu kurultay kara bir sayfadır



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP 4. Olağan Büyük Kongresi ile ilgili olarak, ''Bu kurultay Türk demokrasi tarihinin kara bir sayfasıdır. Medyaya ambargo uygulanmıştır. Bunu içime sindiremiyorum'' dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1. Uluslarası Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni izlemek için geldiği Manavgat'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 4. Büyük Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ''Bütün darbelerde fikren ve fiilen CHP vardır'' sözünü hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Kurultay yapıyor, başka konuşacak bir şey bulamamış mı '' şeklinde yanıt verdi.

Türkiye'nin dünya kadar sorunu olduğunu, ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP ile uğraştığını ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Bu kurultay Türk demokrasi tarihinin kara bir sayfasıdır. Medyaya ambargo uygulanmıştır. Bunu içime sindiremiyorum. Ayrıca kurultaya giden gazetecileri de doğrusu isterseniz, onu da içime sindiremiyorum. Eğer bir ülkenin başbakanı medyaya ambargo uygular, medyayı böler, medya arasında ayrım yaparsa o ancak birilerinin başbakanıdır, ülkenin başbakanı değildir. O nedenle Sayın Bekir Coşkun, 'Sen benim Başbakanım değilsin' diyordu. Haklı olduğu ortaya çıktı'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Manavgat'taki bir restoranda yemek yedi.