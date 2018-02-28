AKP kongresinde gerginlik: Türkiye'yi ne idüğü belirsiz AKP zihniyetinden kurtarmamız gerek

Ordu’da 24 Mart’ta gerçekleştirilecek AKP İl Kongresi öncesi yerel örgütlerdeki seçimler gergin geçiyor. Tartışmalı bir kongre yaşayan Perşembe’den sonra Korgan’daki ilçe kongresinde de tansiyon yükseldi.

Cumhuriyet’in haberine göre mevcut ilçe başkanı Eyüp Karabayrak’a rakip olan ancak ‘Divana başkanlık adayı için müracaat edenlerin delege tam sayısının en az yüzde 5‘inin imzası ile yapılır’ hükmünü yerine getirmemesi sebebiyle listesi oy birliğiyle reddedilen Adem Çimiç, ve bazı delegeler divana tepki göstererek itirazda bulundu. Çimiç "Ya adaleti sağlarsınız ya benim kellemi alırsınız" diye tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımızın arkadaşı olduğunu söyleyenler 15 Temmuz'da kaçmışlardır"

Beraberindekilerle birlikte polis tarafından salondan dışarı çıkartılan Çimiç, şunları söyledi:

"Delegelerime şunları söylemek istiyorum. Bir AKP zihniyeti ile bir AK Parti zihniyeti karşı karşıya gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı olduğunu söyleyen arkadaşlarımız 15 Temmuz'da kaçmışlardır. 16 Temmuz sabahına kadar inlerinden çıkmadılar ve utanmadan Cumhurbaşkanımızın adını kullanarak kirletmişlerdir. Bizim Türkiye'yi ne idüğü belirsiz AKP zihniyetinden kurtarmamız gerekiyor.”

Tek listeyle yapılan seçimde ilçe başkanı Eyüp Karabayrak yeniden başkan seçildi. AKP Perşembe İlçe Kongresi'nde de liste krizi yaşanmıştı. Mevcut Başkan Ülkü Kumral'a karşı aday olan Umut Evci'nin listesi divan tarafından reddedilmiş, bunun üzerine kongrede tartışma çıkmıştı.