AKP kongresinde çözüm süreci ve Dolmabahçe mesajı

AKP, 5. Olağan Kongresi için, partinin tek ve resmi yayını olan "Türkiye Bülteni" dergisi de özel bir sayı yaptı. Derginin özel sayısında, çözüm sürecine özel bir dosya hazırlanmış olması da dikkat çekti.

Dergide yer alan sayfada, "demokratik sürecin geriye doğru işlemesine izin vermeyeceğiz" sloganı yer aldı. Sloganın altında ise, şu ibare yer aldı; "Çözüm süreci'nin en önemli gereklerinden biri olan eylemlerin sona erdirilmesi, yurtiçindeki teröristlerin sınır dışına çıkması ve silah bırakma şartları örgüt tarafından yerine getirilmedi. Demokratikleşme adımlarımız sürecek, silahlar bırakıldığında çözüm süreci ile ilgili çalışmalar devam edecek"

Adımlar tek tek sayıldı; Dolmabahçe de var

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı ve Aysel Alp'in haberine göre, "Türkiye'de tarihin akışını değiştiren çözüm süreci" başlığı altındaki 6 sayfalık çözüm süreci dosyasında "çözüm sürecini bugüne getiren adımlar" tek tek sayıldı.

24 Ocak 2013'te Anadilde savunmanın yasalaşması adımıyla başlayan çözüm süreci adımları içinde, kamuoyunda çok konuşulan hükümet üyeleri ile HDP'lilerin Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldiği Dolmabahçe toplantısına da yer verildi.

"28 Şubat 2015" tarihinin altında yer alan, "Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı" başlıklı bölümde şu ifadeler yer aldı; "Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Balüken ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder toplantı sonrasında Öcalan'ın 'Asgari müştereğin sağlandığı ilkelerde silahlı mücadeleyi bırakma temelinde stratejik ve tarihi kararı vermek için PKK'yı bahar aylarında olağanüstü kongreyi toplamaya davet ediyorum' açıklamasını iletti."AK Parti'nin resmi dergisinde yer alan çözüm süreci bölümünün bir sonraki adımında ise, 2 Mayıs 2015 tarihli "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahı bırakmadan particilik olmaz" sözleri yer aldı.

Dergide yer alan çözüm süreci dosyasının son adımını ise, 7 Temmuz 2015 tarihli, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "çatışmasızlık yetmez, silahsızlanmadan bahsedilmeli" açıklaması oluşturdu.