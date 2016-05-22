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AKP Kongresi nedeniyle Ankara tren garı kapatıldı

Ankara Emniyeti'nden yapılan açıklamada, pazar günü saat 05.00'ten itibaren banliyö trenleri yolcu indirme ve bindirme yapamayacak

22 Mayıs 2016 00:24

Ankara Emniyeti, AKP kongresi nedeniyle 22 Mayıs Pazar günü tren garı girişi kapatılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 22 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak olan AKP Genel Başkanlığı 2’nci Olağanüstü Kongresi’nde kapatılacak olan tren garı girişleriyle ilgili açıklama yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kongreyle ilgili olarak, 21 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00’ten itibaren kongre sona erene kadar; Ulus Tren Garının Cumhuriyet caddesine bakan ana giriş kapısı girişlere kapatılacak olup, tren garına girişler Celal Bayar Bulvarı tarafından yapılacak. Kongrenin yapılacağı pazar günü saat 05.00’ten itibaren de banliyö trenlerinin Ankara Gar istasyonunda yolcu indirim ve bindirim yapılmayacağı bildirildi.   

 

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AKP KongresiAnkara tren garıCelal Bayar Bulvarı

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