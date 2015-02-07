AKP kongresi lisede yapıldı, okul bayraklarla süslendi

AKP Bolu İl Gençlik Kolları kongresi Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin salonunda yapılırken, salonun içi ve dışı parti bayraklarıyla süslendi.

DHA'nın haberine göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunun önü parti bayraklarıyla süslenirken, kapının girişine "Hep Birlikte Yeni Türkiye" yazılı pankart asıldı.



Kongre için ilçelerde bulunan delegeler üzerinde parti amblemlerinin yer aldığı minibüslerle salona getirilirken, yeniden aday olan AKP Bolu Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel kongreye gelenleri kapıda karşıladı.

Salonun içerisi de parti bayrakları ve Başbakan Davutoğlu'nun posterleriyle süslenirken, "Güçlü Türkiye yeni gelecek", "Seninleyiz hocam", "Osmanlı Torunu, Mevlana soyu, ümmetin umudu Ahmet Davutoğlu" yazılı pankartlar asıldı. Salona konulan sandalyelerin üzerine delegeler için AKP bayrakları ile Türk bayrakları konuldu.