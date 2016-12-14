"AKP kongresi Eylül 2017'ye çekilebilir; Erdoğan'ın genel başkanlığı için geri sayım başladı"

Cumhurbaşkanının partisiyle bağını kuran anayasa değişiklik teklifini Meclis Başkanlığı’na sunan AKP’de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın genel başkanlığı için de geri sayım başladı. Hürriyet'in haberine göre, AKP kongresinin Eylül 2017’ye çekilebileceği, bunun için Anayasa değişikliğinin referandumdan geçmesiyle düğmeye basılabileceği konuşuluyor.

Hürriyet'te yer alan kulis haber şöyle:

AK Parti tüzüğüne göre büyük kongreler iki yıldan önce, üç yıldan da sonra yapılamıyor. Son olağan kongresini Eylül 2015’te yapan AK Parti’nin yeni olağan kongresini en erken Eylül 2017, en geç de Eylül 2018’de gerçekleştirmesi gerekiyor. AK Parti’de kongreye yönelik bugüne kadarki hazırlığın ise Eylül 2018 için olduğu belirtildi. Ancak parti kulislerinde, cumhurbaşkanına partisinin başına geçebilme yolunu açan Anayasa değişikliğinin planları değiştirip, kongre tarihini öne çekeceğinden söz ediliyor. AK Parti kaynaklarının değerlendirmeleri şöyle:

Gözler Erdoğan'da

“Bugüne kadarki planlamalarda da büyük kongre için Eylül 2018 tarihi düşünülüyordu. Çünkü, 2017 başından itibaren il-ilçe yani teşkilat kongreleri tamamlanacaktı. Bu planlar yapılırken Cumhurbaşkanımıza partisiyle yeniden bağ kurma imkânı veren Anayasa değişiklik teklifi ortada yoktu. Bu yeni bir durumdur. Ancak bu konudaki kararı Sayın Cumhurbaşkanımız verecektir. O karara göre biz kongremizi 2018’de de yaparız, 2017’ye de çekebiliriz. Yılbaşından itibaren başlaması gereken teşkilat kongreleri referandum sonrasına bırakıldı, ancak sıkıştırılmış bir takvimle yetiştirilir, bu konuda bir sıkıntı olmaz. Eğer istenirse de yine istenen tarihte olağanüstü kongreye de gidilebilir. Kesin olan şey, bizim bir sonraki seçime Sayın Cumhurbaşkanımızın genel başkanlığında gidecek olmamızdır.”

Yıldırım sadece başbakan

AK Parti’deki bu görev değişiminin gerçekleşmesiyle birlikte Erdoğan, genel başkanlıkla birlikte Meclis Grup Başkanlığı’nı da üstlenecek. Anayasa değişiklik teklifine göre 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere kadar Başbakanlık görevini sürdürecek Binali Yıldırım ise sadece ‘Başbakan’ unvanını taşıyacak.

Güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Büyükelçisi Julian Luis Tettamanti’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sunan Arjantin Büyükelçisi Tettamanti’nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ı kabul ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.